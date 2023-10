Thalía luce bikini, pero fanáticos critican que habría abusado de los filtros

(TELEMUNDO ATLANTA). La célebre cantante y actriz Thalía lució un bikini que demostró que sigue conservando una esbelta figura a sus 52 años, sin embargo, algunos fanáticos la criticaron por presuntamente abusar de los filtros en redes sociales.

La artista mexicana publicó en Instagram varias fotografías donde apareció en una playa no precisada donde presumió su cuerpazo. “¡Qué rico! Lunes de Zoom en bikini planificando los nuevos pasos para mi colección #ThaliaSodi. ¡Se vienen cositasss!”, escribió en la descripción del post.

De inmediato, las imágenes generaron controversia, pues según varios usuarios, la protagonista de la icónica telenovela ‘María la del barrio’ utilizó filtros que habrían cambiado su aspecto.

En la sección de comentarios del post se pueden leer los mensajes: “¿Y el ombligo? ¡Se lo borró!”, “Y Thalía no tiene ombligo. No se lo veo”, “Se lo quitaron los filtros. Es que ella o quien pone estas fotos no se dan cuenta de esos detalles”, “Hasta un diente se le ve más para dentro, yo pienso que le hicieron mucho Photoshop”, “Puro filtro y Photoshop”.

Sin embargo, también hubo muchos seguidores quienes salieron a defender a Thalía y su belleza natural a través de los comentarios: “Súper hermosa”, “Morí. Qué joven te ves y que linda y sexy. Amamos verte así, así sexy, te extrañamos mucho”, “Los años no existen en el cuerpo y la cara de Thalía, reina del pop latino, baby”, “Brutalmente hermosa”, “Te pasas de divina”.

