¿Tekashi69 y Yailín terminaron? Ambos borraron todas sus fotos juntos

(TELEMUNDO ATLANTA). Los millones de fanáticos de los raperos Tekashi69 y Yailín La Más Viral amanecieron este miércoles preguntándose si la controversial pareja habría terminado su relación, ya que ambos borraron de Instagram todas las fotografías donde aparecían juntos.

El estadounidense Tekashi69 y la dominicana Yailín han protagonizado públicamente numerosas escenas románticas desde que comenzaron su relación hace unos meses, pero hasta ahora ninguno se ha pronunciado sobre su estatus sentimental.

Desde el martes comenzó a correr el rumor en redes sociales de que la pareja puso fin a su relación, y luego los usuarios notaron que los artistas eliminaron de Instagram las fotos que tenían en común y solo dejaron los videos promocionales de las canciones que grabaron juntos.

En la primera publicación que dejó Yailín en la red de la camarita, algunos seguidores han comentado: “Alguien se ha dado cuenta de que el 69 y Yailín han eliminado varias fotos y videos juntos, está sospechoso”, “Al parecer terminaron, o es show”, “Ya no estás con @6ix9ine, bueno, espero que este no te deje, bella, de nuevo sin nada, que te deje todo lo que mostró a tu nombre y no sea poco hombre, mucha luz para ti, hermosa”.

Sin embargo, otros usuarios han mencionado que todo podría tratarse de una nueva estrategia de marketing para atraer la atención del público.

Lo cierto es que hasta la mañana del miércoles ni Tekashi69 ni Yailín han confirmado o negado que su relación terminó, por lo que queda esperar sus reacciones.

