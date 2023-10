The Crown temporada 6: Netflix revela la fecha de estreno junto a un impresionante tráiler

(Telemundo Atlanta) - Las series de Netflix tienen ese atractivo especial que nunca deja de atrapar a los espectadores, pero, si hay una que ha suscitado un interés sin igual desde su estreno en 2016, esa es ‘The Crown’.

Esta aclamada ficción se atrevió a retratar a la Familia Real británica como nunca antes, desentrañando la fascinante historia de Isabel II y su reinado, así como su círculo más cercano.

En cada episodio, esta serie logró capturar la historia reciente del Reino Unido y, en cierto modo, del mundo, convirtiéndose en un fiel reflejo de su evolución a lo largo de las décadas.

Sin embargo, toda buena historia llega a su fin, y ‘The Crown’ no es la excepción. La sexta y última temporada de esta serie está a punto de llevar a los espectadores a un viaje inolvidable a través de las décadas de los 2000, retratando algunos de los episodios más relevantes de la familia Windsor en ese período.

Dado el constante interés mediático y popular en torno a los residentes del Palacio de Buckingham y sus parientes durante los últimos 25 años, Netflix se encuentra ansioso por dar un gran cierre a ‘The Crown’.

The Crown: mira el tráiler de la última temporada

Imelda Staunton retoma su papel como la Reina Isabel II, y podemos verla caminando por el palacio mientras recorre sus pensamientos.

“La Corona es un símbolo de permanencia. Es lo que eres, no lo que haces. Siempre se pierde una parte de nosotros mismos. Todos hemos hecho sacrificios. No es una elección. Es un deber”, podemos escucharla decir en el tráiler de The Crown, sexta temporada.

“Pero”, se responde a sí misma, “¿y la vida que dejé de lado? ¿La mujer que dejé de lado?”.

La sexta y última temporada de 'The Crown' viene en camino. pic.twitter.com/E58cagqrWG — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) October 9, 2023

¿Qué podemos esperar de la última temporada de The Crown?

En esta emocionante última temporada, los televidentes tendrán la oportunidad de ponerles rostro a los príncipes Guillermo y Harry en su adolescencia y el inicio de su vida adulta, abarcando sus vidas desde 1997 hasta 2005.

La fidelidad y el talento del elenco principal continúan siendo uno de los puntos fuertes de la serie, con Imelda Staunton en el papel de la reina Isabel, Jonathan Pryce como Felipe de Edimburgo, Dominic West interpretando al príncipe Carlos, Lesley Manville como la princesa Margarita y Elizabeth Debicki en el papel de la Lady Di adulta.

Pero no termina ahí, ya que la serie también ha incorporado nuevos fichajes para cubrir los roles más jóvenes en esta temporada final de ‘The Crown’.

The Crown sexta temporada: ¿Cuándo se estrena?

Lo más emocionante de todo es que para abarcar este extenso período de tiempo, Netflix ha decidido estrenar la sexta temporada en dos tandas, lo que garantiza que los seguidores de la serie tengan una experiencia prolongada y memorable.

La primera parte, compuesta por cuatro cautivadores capítulos, llegará a la plataforma el jueves 16 de noviembre. Luego, para mantener la intriga y el suspenso, los últimos seis episodios se podrán ver a partir del jueves 14 de diciembre.

Así que, para todos los amantes de ‘The Crown’, esta última temporada promete ser un viaje lleno de emoción y revelaciones, con la promesa de un cierre inolvidable para esta serie que ha cautivado al público de todo el mundo.

Prepárense para sumergirse una vez más en el mundo de la realeza británica y descubrir los secretos detrás del trono. ‘The Crown’ se despide, pero lo hace con la grandeza y el esplendor de siempre. ¡No te lo pierdas!

