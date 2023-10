Georgina Rodríguez protagoniza portada de Vogue, pero desata controversia por su aspecto

(TELEMUNDO ATLANTA). La influencer Georgina Rodríguez, pareja del astro del fútbol mundial Cristiano Ronaldo, protagonizó la más reciente portada de la revista Vogue Portugal, pero su aspecto desató una controversia en redes sociales.

La empresaria y modelo Georgina Rodríguez es la estrella de la doble portada de Vogue Portugal, donde se publicó una entrevista titulada: “¿No sabes quién soy? La edición de la fama”.

En una de las portadas, Georgina Rodríguez luce un vestido de estampado en tonos café y ámbar, con un libro en la mano, además de una gargantilla de diamantes y aretes que caen sobre su cuello.

En la otra imagen, la madre de cinco hijos viste un pantalón de mezclilla y poco acampanado, y una cazadora corta, mientras sostiene un aparente envase de detergente al lado de una lavadora. También luce un collar largo y una correa metálica.

Las fotografías han generado polémica en redes sociales, donde algunos usuarios critican que la modelo no luce como en la vida real, ya que presuntamente su rostro y cuerpo habrían sido muy retocados en programas de edición.

La influencer publicó ambas imágenes en Instagram, donde se pueden leer los comentarios de seguidores: “La primera, qué necesidad de cambiarla por completo. Solo le dejaron la cara, qué fuerte, en serio. Es más que evidente”, “Omg, la primera no eres tú, te hicieron un súper retoque, tú tienes curvas, cuerpo, y aquí no, qué mal que te dejes hacer eso cuando no lo necesitas”, “Demasiado Photoshop”, “Se han pasado un poco con los filtros, jiji”.

Sin embargo, otros usuarios se limitaron a alabar su belleza y comentaron: “Wow, increíble”, “Impresionante”, “La reina”, “Increíble, y lo que falta por venir”, “Mi princesa que consigue todo lo que se propone, qué orgullo”, “Amo esta portada”, “Gio, luces impresionante”, “Linda modelo”.

