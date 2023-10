Bad Bunny asistió a concierto de Luis Miguel y demostró ser un gran fanático

(TELEMUNDO ATLANTA). El célebre reguetonero Bad Bunny sorprendió a sus fanáticos al demostrar que es fanático del cantante mexicano Luis Miguel al asistir a uno de sus conciertos.

El propio Benito Martínez, nombre real de Bad Bunny, publicó en sus ‘Historias’ de Instagram un breve video durante el concierto que el ‘Sol de México’ ofreció recientemente en el Madison Square Garden, en Nueva York.

Bad Bunny asistió a concierto de Luis Miguel y coreó sus canciones (David | Instagram)

En la grabación, Luis Miguel estaba entonando ‘La incondicional’, mientras una voz que parecía ser la de Bad Bunny coreaba la letra a todo pulmón.

Además de sorprender al demostrar que es fan de Luis Miguel, el periódico El Universal destacó la ubicación en la que estaba Bad Bunny, pues no se encontraba en la zona VIP, sino en las gradas, alejado del escenario.

Tras pasar por Argentina y Chile, Luis Miguel continúa su gira internacional y ahora está en Estados Unidos, donde ya se ha presentado en Las Vegas, Anaheim, San Diego, Phoenix, Los Ángeles y Chicago, entre otras. Mañana miércoles cantará en el Kaseya Center de Miami.

Luis miguel, mi cantante favorito, el amooor de mi vida y el mejor artista de todos los tiempos, siendo visto en concierto por Bad Bunny, una leyenda en la industria musical. mi domingo se mejoró en todos los aspectos posibles al ver esto pic.twitter.com/S1PZ44nLpN — Isabela Lozano (@isaloru99) October 9, 2023

La semana pasada, Bad Bunny tuvo un gran regreso a los Premios Billboard de la Música Latina al triunfar como artista del año y presentar por primera vez en vivo una nueva canción.

“Desde que comencé mi carrera siempre tuve una visión, que la gente no entendía, y era que la música latina podía estar en el tope, por encima de cualquier música en el mundo entero”, dijo el astro puertorriqueño al recoger el principal premio. “Y hoy día ¿qué tú me dices? No tan sólo yo, sino todos los colegas”.

Es el cuarto año consecutivo en el que Bad Bunny triunfa en la categoría de artista del año que conquistó por primera vez en 2020.

El astro puertorriqueño también se impuso en la categoría de canción del año, ventas por su éxito “Tití me preguntó” de su álbum ‘Un verano sin ti’”. Más adelante, Bad Bunny llegó corriendo al escenario de tras bambalinas, en calcetines y ropa deportiva de algodón, para recibir el premio Global 200 artista latino del año.

Y este viernes, Bad Bunny estrenará su álbum Nadie sabe lo que va a pasar mañana.

