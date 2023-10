Anuel es operado de emergencia por “cuestión de vida o muerte”

(TELEMUNDO ATLANTA). De manera repentina, el cantante de trap Anuel fue operado de emergencia por una situación que calificó de “vida o muerte”.

En Instagram, el puertorriqueño de 30 años publicó una dramática fotografía en la que apareció sedado en una camilla de hospital, lo que preocupó a sus fanáticos.

“Me operaron anoche de emergencia. Sólo Dios sabe el por qué de las cosas, fue cuestión de vida o muerte. No puedo seguir trabajando ahora mismo. Gracias a Dios estoy vivo, eso es lo único que me importa. Iba a salir en 2 semanas, pero ya no (pospuesto hasta nuevo aviso, les daré la fecha rápido para que sepan qué va a pasar conmigo)”, informó Anuel en la descripción del post difundido el domingo.

A su vez, agregó: “Perdón por quedarles mal a mis fanáticos con el cambio de fecha del EP, atrasándolo más. Sé que han estado esperándome y yo me j*** para recuperar mi carrera después de casi me la destruyo yo mismo. Tengo un plan de trabajo demasiado h*, es la primera vez que tengo un equipo de trabajo real como todos los otros artistas de élite, pero si este es el plan de Dios y toca esperar un poco más para poder superar todo lo que hice y logré desde que comenzó mi carrera, y todo el tiempo entrando y saliendo de la Federal hasta ahora, pues toca esperar… ¡Los amo! Manténganme en sus oraciones y vamos a dejar todo en las manos de Dios. Los doctores y doctoras que me atendieron y me salvaron, gracias”.

A pesar de revelar su cirugía de emergencia, no mencionó la razón por la cual tuvo que operarse de inmediato.

Te puede interesar:

Derechos de autor 2023 Gray Media Group. Reservados todos los derechos.