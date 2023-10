¿Bad Bunny rechazó beso de Maite Perroni? Incómodo momento se vuelve viral

(TELEMUNDO ATLANTA). Un video en el que Bad Bunny habría rechazado un beso de Maite Perroni se ha vuelto viral en redes sociales desde que ocurrió el incómodo momento en los Premios Billboard de la Música Latina.

El supuesto desplante sucedió cuando el reguetonero puertorriqueño subió al escenario para recibir un premio de manos de tres integrantes de la agrupación RBD, Christopher Von Ukermann, Christian Chávez y Maite Perroni.

De acuerdo con videos que pueden observarse en redes, la cantante y actriz Maite Perroni intentó darle un beso en la mejilla a Bad Bunny a manera de saludo y felicitación por su triunfo en la categoría ‘Canción del Año – Ventas’, pero él pareció ignorarla. En lugar de eso, aceptó un apretón de manos y siguió su camino. Aunque todo pasó en segundos, se notó claramente cómo ella lanzó el beso al aire mientras él la daba la espalda.

Por otra parte, Bad Bunny tuvo un gran regreso a los Premios Billboard de la Música Latina el jueves por la noche al triunfar como artista del año y presentar por primera vez en vivo una nueva canción.

“Desde que comencé mi carrera siempre tuve una visión, que la gente no entendía, y era que la música latina podía estar en el tope, por encima de cualquier música en el mundo entero”, dijo el astro puertorriqueño al recoger el principal premio de la noche. “Y hoy día ¿qué tú me dices? No tan sólo yo, sino todos los colegas”.

Es el cuarto año consecutivo en el que Bad Bunny triunfa en la categoría de artista del año que conquistó por primera vez en 2020.

El astro puertorriqueño también se impuso en la categoría de canción del año, ventas por su éxito “Tití me preguntó” de su álbum ‘Un verano sin ti’”.

