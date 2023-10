Fiebre del oro en Costco: se agotan los lingotes de una onza vendidos en línea. ¿Qué está pasando?

(Telemundo Atlanta) - Costco, conocida por su variedad de productos, también ofrece barras de oro de 1 onza, que se venden rápidamente en línea y no tienen descuento.

Durante una reciente conferencia virtual sobre el desempeño financiero de la compañía la semana pasada, el director financiero Richard Galanti destacó que las barras de oro de Costco se comercializan exclusivamente en línea y suelen “agotarse en cuestión de horas” una vez que aparecen en el sitio web de la empresa. Además, añadió que la compra está limitada a dos barras por miembro y, al verificar el miércoles, ya estaban completamente vendidas.

A diferencia de otros productos, el oro no se vende con descuento, y las barras de 1 onza se han vendido por alrededor de $2,000, un poco más alto que el precio actual del oro en el mercado ($1,835 la onza). El interés en estas barras de oro es impulsado por la incertidumbre económica, quiebras bancarias como las de Silicon Valley Bank y Signature Bank, inflación y preocupaciones sobre el dólar estadounidense.

Costco no proporcionó detalles específicos sobre la cantidad de lingotes de oro recientemente vendidos ni sobre la frecuencia con la que reponen su inventario. La sede de la cadena en Issaquah, Washington, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios por parte de The Associated Press.

Los expertos opinan sobre la inversión en oro: ¿Es conveniente o no?

Algunos creen que el oro es una buena forma de diversificar una cartera de inversiones y proteger el patrimonio en momentos de inestabilidad económica. Sin embargo, otros argumentan que existen formas más eficientes de protegerse de la pérdida de capital, ya que el oro no ofrece una verdadera cobertura contra la inflación.

Jonathan Rose, CEO de Genesis Gold Group, una firma especializada en metales preciosos, sostiene que “las personas buscan un refugio seguro para proteger su patrimonio, y el oro cumple con todos los requisitos”. Rose agregó que muchas personas ven valor en poseer algo tangible como los metales preciosos, ya sea guardándolos en una caja de seguridad, en su plan de jubilación o incluso en una cuenta individual de retiro, con el objetivo de preservar su riqueza mientras observan la evolución del mercado.

Por otro lado, David Wagner III, director de mercados y valores en Aptus Capital Advisors, opina que el oro “es una de las peores inversiones que se pueden hacer”. Argumenta que una de sus desventajas es que no protege contra la inflación como se afirma comúnmente, ya que la inflación ha superado al valor del metal precioso en las últimas décadas. Wagner sugiere que existen métodos más eficaces para protegerse contra la pérdida de capital, como las inversiones basadas en derivados.

La Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos advierte sobre la volatilidad del oro y sugiere ser cauteloso al invertir en él. Los precios del oro tienden a subir cuando la demanda aumenta, pero también pueden caer en momentos de estabilidad económica.

Así que, si decides explorar la inversión en oro, es fundamental, según la comisión y otros expertos, que aprendas prácticas de comercio seguras y que seas cauteloso ante posibles estafas y falsificaciones en el mercado.

