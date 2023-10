Bad Bunny, artista del año de los Premios Billboard de la Música Latina (lista de ganadores)

(TELEMUNDO ATLANTA). Bad Bunny tuvo un gran regreso a los Premios Billboard de la Música Latina el jueves por la noche al triunfar como artista del año y presentar por primera vez en vivo una nueva canción.

“Desde que comencé mi carrera siempre tuve una visión, que la gente no entendía, y era que la música latina podía estar en el tope, por encima de cualquier música en el mundo entero”, dijo el astro puertorriqueño al recoger el principal premio de la noche. “Y hoy día ¿qué tú me dices? No tan sólo yo, sino todos los colegas”.

Es el cuarto año consecutivo en el que Bad Bunny triunfa en la categoría de artista del año que conquistó por primera vez en 2020.

El astro puertorriqueño también se impuso en la categoría de canción del año, ventas por su éxito “Tití me preguntó” de su álbum ‘Un verano sin ti’”. Más adelante, Bad Bunny llegó corriendo al escenario de tras bambalinas, en calcetines y ropa deportiva de algodón, para recibir el premio Global 200 artista latino del año.

“Me estaba cambiando para la presentación”, explicó sobre su inusual atuendo. Bad Bunny preguntó en la tarima cuál era el premio que se había ganado. A pesar de las prisas, el público lo ovacionó. “Gracias, yo hago música porque los amo y porque es mi pasión, así que gracias por aceptar lo que hago”, manifestó al recibir su segundo galardón de la noche.

Finalmente, era el momento para que Bad Bunny presentara un popurrí de sus éxitos incluyendo “Moscow Mule”, “Tití me preguntó”, y “Where She Goes” así como la primera presentación en vivo de “Un preview”. El público no dejó de cantar con él en su primera participación musical en los premios en cuatro años.

Por otra parte, el astro mexicano de los corridos bélicos Peso Pluma se impuso en la categoría de artista del año, debut.

“Muchas gracias a todos mis fans”, dijo Peso Pluma. “Muchas gracias a mi mejor amigo Jasiel Nuñez que está aquí conmigo, a todo mi equipo y a todos los que han colaborado conmigo este año, gracias por hacer esto posible, ¡arriba México!”.

Peso Pluma y Nicki Nicole interpretaron su tema “Por las noches”. El artista originario del estado de Jalisco, volvió a un segundo número musical con Yng Lvcas para interpretar su éxito “La bebé”.

Esta era una de las primeras apariciones públicas de Peso Pluma tras recibir amenazas en la ciudad de Tijuana que llevaron a la cancelación de algunas de sus presentaciones en vivo en México. A pesar de esto, se mostró animado en todo momento.

En uno de los primeros premios de la ceremonia, Peso Pluma y Eslabón Armado triunfaron en la categoría “Hot Latin Song” canción del año por “Ella baila sola”.

“¡Esto es para México!”, dijo el vocalista de Eslabón Armado, Pedro Tovar.

Paris Hilton entregó el Premio Billboard Espíritu de la Esperanza a su amiga “La Bichota” Karol G. Se trata de un reconocimiento a su labor filantrópica a través de su fundación Con Cora que se enfoca en apoyar a mujeres en situación de vulnerabilidad. Karol G subió al escenario acompañada por la directora de la fundación, Valentina Bueno, para quien pidió un aplauso.

“Este probablemente sea uno de los premios más especiales que vaya a recibir durante toda mi carrera”, dijo Karol G. “Tenemos proyectos increíbles de los cuales ustedes también hacen parte porque de lo que hacemos en tickets (boletos), en venta de discos, en todo lo dirigimos acá, así que todos ustedes hacen parte de esta familia también”.

Karol G también ganó en la categoría “Top Latin Album” del año por su popular “Mañana será bonito”.

Yandel entregó a la pionera puertorriqueña del reguetón Ivy Queen el Premio Billboard ĺcono por sus contribuciones a la música latina. Ivy Queen dijo que la música urbana le enseñó a no vender su esencia.

“Este es un género que me enseñó también a abrazar mi parte masculina, porque cuando comencé en este género tuve que batallarme con varones y no con hembras”, dijo la estrella conocida como La Caballota. “No saben el orgullo inmenso que siento al saber que hay más mujeres en el escenario porque digo que hice mi trabajo como tenía que ser”, agregó la artista quien dedicó su premio a su hija Naiovy.

Los Ángeles Azules fueron agasajados con el Premio Billboard Trayectoria Artística. La agrupación mexicana de cumbia presentó un popurrí de sus éxitos incluyendo “Como te voy a olvidar” y “Mis sentimientos” con Nicki Nicole, Ximena Sariñana y Sofía Reyes. Y agradecieron a quienes los han apoyado por más de 40 años de trayectoria en la que han llevado su música romántica “¡De Iztapalapa para el mundo!”, dijo el compositor de la agrupación Elías Porfirio Mejía Avante, alias “El Doc”.

Chiquis, Calibre 50 y Los Sebastianes rindieron un homenaje a “La Diva de la Banda” Jenni Rivera, madre de Chiquis, a una década de su fallecimiento, en el que interpretaron algunos de sus temas característicos como “Inolvidable” y “Ya lo sé”.

Justin Quiles y El Alfa estrenaron su canción “Fiesta loca”. Myke Towers entonó su éxito “Lala” así como “Borracho y loco” con Yandel. Grupo Frontera, Olga Tañón, también tuvieron presentaciones en vivo, al igual que Marc Anthony y Pepe Aguilar, quienes estrenaron su tema “Ojalá te duela”.

Jacky Bracamontes y Danilo Carrera fueron los maestros de ceremonia de los premios transmitidos en vivo desde Coral Gables, Florida, por Telemundo y el canal de cable Universo, el servicio de streaming Peacock, la app de Telemundo, y por Telemundo Internacional en Latinoamérica y el Caribe.

A continuación, la lista de ganadores de los Premios Billboard de la Música Latina, que se entregaron el jueves en Coral Gables, Florida.

CATEGORÍAS DE ARTISTAS

— Artista del año: Bad Bunny

— Artista del año, debut: Peso Pluma

— Gira del año: Bad Bunny

— Artista crossover del año: Marshmello

— Global 200 artista latino del año: Bad Bunny

CATEGORÍAS DE CANCIONES

— Global 200 canción latina del año: Manuel Turizo, “La Bachata”.

— “Hot Latin Song” canción del año: Eslabón Armado y Peso Pluma, “Ella Baila Sola”.

— “Hot Latin Song” colaboración vocal del año: Eslabón Armado y Peso Pluma, “Ella Baila Sola”.

— “Hot Latin Song” artista del año, masculino: Peso Pluma

— “Hot Latin Song” artista del año, femenino: Karol G

— “Hot Latin Song” artista del año, dúo o grupo: Grupo Frontera

— “Hot Latin Song” sello discográfico del año: Sony Music Latin

— Canción del año, airplay: Manuel Turizo, “La Bachata”.

— Sello discográfico del año, airplay: Sony Music Latin

— Canción del año, ventas: Bad Bunny, “Tití Me Preguntó”.

— Canción del año, streaming: Eslabón Armado y Peso Pluma, “Ella Baila Sola”.

CATEGORÍA DE ÁLBUMES

— “Top Latin Album” del año: Karol G, “Mañana Será Bonito”.

— “Top Latin Albums” artista del año, masculino: Bad Bunny

— “Top Latin Albums” artista del año, femenino: Karol G

— “Top Latin Albums” artista del año, dúo o grupo: Fuerza Regida

— “Top Latin Albums” sello discográfico del año: Rimas

CATEGORÍAS LATIN POP

— Artista “Latin Pop” del año, solista: Shakira

— Artista “Latin Pop” del año, dúo o grupo: Maná

— Canción “Latin Pop” del año: Bizarrap y Shakira, “Bzrp Music Sessions, Vol. 53″.

— “Latin Pop Airplay” sello discográfico del año: Sony Music Latin

— Álbum “Latin Pop” del año: Camilo, “De adentro pa afuera”.

— “Latin Pop Albums” sello discográfico del año: Universal Music Latin Entertainment

CATEGORÍA TROPICAL

— Artista tropical del año, solista: Romeo Santos

— Artista tropical del año, dúo o grupo: Aventura

— Canción tropical del año: Manuel Turizo, “La Bachata”.

— “Tropical Songs Airplay” sello discográfico del año: Sony Music Latin

— “Tropical Albums” sello discográfico del año: Sony Music Latin

CATEGORÍA REGIONAL MEXICANO

— Artista regional mexicano del año, solista: Peso Pluma

— Artista regional mexicano del año, dúo o grupo: Fuerza Regida

— Canción regional mexicana del año: Eslabón Armado y Peso Pluma, “Ella Baila Sola”.

— “Regional Mexican Airplay” sello discográfico del año: Universal Music Latin Entertainment

— Álbum regional mexicano del año: Ivan Cornejo, “Dañado”.

— “Regional Mexican Albums” sello discográfico del año: Del

CATEGORÍA LATIN RHYTHM

— Artista “Latin Rhythm” del año, solista: Bad Bunny

— Artista “Latin Rhythm” del año, dúo o grupo: Wisin & Yandel

— Canción “Latin Rhythm” del año: Bad Bunny, “Tití me preguntó”.

— “Latin Rhythm Airplay” sello discográfico del año: Sony Music Latin

— Álbum “Latin Rhythm” del año: Karol G, “Mañana será bonito”

— “Latin Rhythm Albums” sello discográfico del año: Rimas

CATEGORÍA ESCRITOR/PRODUCTOR/EDITORA

— Compositor del año: Peso Pluma

— Editora del año: Prajin Music Publishing, BMI

— Corporación editora del año: Sony Music Publishing

— Productor del año: Édgar Barrera

PREMIOS ESPECIALES

— Premio Billboard Espíritu de la Esperanza: Karol G

— Premio Billboard Ícono: Ivy Queen

— Premio Billboard Trayectoria Artística: Los Ángeles Azules

