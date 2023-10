Problemas de sobrecalentamiento en el iPhone 15 Pro: ¿Por qué sucede y cómo solucionarlo?

(Telemundo Atlanta) - Después de recibir numerosas quejas de sobrecalentamiento de los iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max por parte de los propietarios, Apple ha reconocido la falla que algunas unidades están experimentando. No obstante, la compañía afirmó que están trabajando en una próxima actualización de iOS 17 para resolver estos inconvenientes.

Mientras se espera el lanzamiento de la actualización por parte de la empresa de la manzana, existe una solución temporal para abordar estos problemas. Pero, antes de explorarla, es importante saber qué está pasando con los nuevos dispositivos lanzados por Apple hace apenas dos semanas.

¿Cuál es el problema con los iPhone 15 Pro? ¿Por qué se recalientan?

Además de prometer una solución a través de una actualización de software, Apple desmintió los rumores que sugerían que el titanio en el diseño de los iPhone 15 Pro era la causa de los problemas, ya que el dispositivo cuenta con una subestructura de aluminio que disipa el calor de manera eficiente.

Así pues, la verdadera causa de estos problemas parece estar relacionada con una combinación de factores, principalmente a nivel de software. Apple identificó un error en iOS 17 que ha afectado a algunos usuarios, lo que provoca que el dispositivo se caliente más de lo normal. El otro factor se debe a las actualizaciones recientes de algunas aplicaciones de terceros que sobrecargan el sistema, incluyendo aplicaciones populares como Instagram, Uber y el conocido juego Asphalt 9.

Es importante destacar que, dado que se trata de un problema de software y no de diseño o hardware, la solución no implicará reducir la potencia del A17 Pro, ya que este no es el origen de los problemas.

Un sencillo cambio podría resolver el problema de sobrecalentamiento en los iPhone 15 Pro

Dado que ya conocemos las aplicaciones relacionadas con este problema, existe una solución que ha sido señalada por el experto en software Julio César Fernández. Los pasos a seguir son los siguientes:

Abre la aplicación de “Ajustes” en tu iPhone. Busca la aplicación de “Instagram” y accede a ella. Desactiva la opción de “Actualizaciones en segundo plano”.

Si tienes Instagram, haz esto. Si quitas la actualización en segundo plano, se mitigarán los problemas de calentamiento y drenado de batería en tu nuevo iPhone. Y en los antiguos tampoco está mal hacerlo. pic.twitter.com/qG1PKSUkbT — Julio César Fernández  (@jcfmunoz) October 2, 2023

Al seguir estos pasos, se espera que los problemas de sobrecalentamiento y agotamiento de la batería se reduzcan, mientras la solución proporcionada por Apple está lista. Otra forma de acceder a esta configuración es a través de la siguiente ruta: “Ajustes > General > Actualización de software”. Por lo general, se recomienda desactivar las actualizaciones en segundo plano para aplicaciones que no estén relacionadas con temas de salud, banca o mensajería.

Es importante tener en cuenta que el nuevo diseño de los iPhone 15 Pro no los hace más frágiles, a pesar de los informes iniciales sobre su resistencia. De hecho, como se demostró en las pruebas de Consumer Reports, estos dispositivos obtuvieron un rendimiento muy positivo en ese aspecto.

También podría interesarte:

Derechos de autor 2023 WKTB. Reservados todos los derechos.