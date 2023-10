Adamari López habla por primera vez sobre la polémica canción de Luis Fonsi

(TELEMUNDO ATLANTA). La actriz y presentadora televisiva Adamari López habló por primera vez sobre la controversial canción ‘Pasa la página’ de su exesposo Luis Fonsi, de la cual muchos fanáticos creyeron que tenía que ver con ella.

Las declaraciones de la puertorriqueña de 52 años ocurrieron en el programa ‘Al Rojo Vivo’, de Telemundo, donde conversó con Azucena Cierco también sobre una campaña de prevención contra el cáncer.

En el tema de la salud, Adamari López mencionó los cambios que efectuó en su estilo de vida tras superar el cáncer tiempo atrás: “Me alimento mejor, hago ejercicio, trato de dormir más ahora que puedo, tomo bastante agua, sonrío mucho”.

Luego, aceptó pronunciarse sobre la canción de Luis Fonsi que desató un revuelo en agosto cuando los fanáticos comentaron en redes sociales que estaba dedicado a Adamari López.

“Yo creo que en su momento superé tantas cosas que no siento que nada va dirigido a mí, que nada es personal. Yo estoy tranquila y en paz, caminando hacia adelante y con la frente en alto, orgullosa de lo que he podido lograr solita”, expresó con tranquilidad.

A su vez, agregó: “Aprendo de las cosas que me han tocado vivir. He vivido mi vida como he querido, he compartido con gente a la que quise muchísimo y en el momento en el que no tenía que estar ahí, he seguido hacia adelante”.

En la reveladora entrevista, Adamari López reveló que tener una nueva pareja no es una de sus prioridades en la actualidad, puesto que está enfocada en la crianza de su hija: “Me da muchísimo temor encontrarme con alguien porque pienso mucho en ella, en su bienestar, su seguridad”.

