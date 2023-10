Piqué pide perdón a Shakira y le propone matrimonio: la IA hace de las suyas

(TELEMUNDO ATLANTA). El exfutbolista Gerard Piqué le pidió perdón a la cantante Shakira y le propuso matrimonio, luego de asegurar que su relación con Clara Chía había terminado. ¿Imaginas que sea real? Aunque algunos pudiesen caer en la broma, lo cierto es que la imagen y declaración que circulan en redes sociales es producto de la Inteligencia Artificial (IA).

“Después de reflexionar mucho me he dado cuenta del error que cometí. Nunca debí haber hecho lo que hice, no debí haber faltado a mi relación con Shakira y mis hijos. Mi relación con Clara Chía ha terminado”, manifestó Piqué en un video que se ha viralizado en distintas redes sociales como Twitter e Instagram.

En el mensaje, agregó: “Quiero decirte, Shak, perdón. Te amo Shakira. Eres el amor de mi vida y quiero pedirte que te cases conmigo. Por favor, perdóname, Shakira”.

La declaración fue creada por Inteligencia Artificial, que tanta controversia ha levantado este año. La cuenta de Canal 1 en YouTube también publicó la grabación, donde algunos usuarios han comentado: “Somos tu escudo mi Shaki, pa’ atrás ni para coger impulso”, “Eso jamás pasará, porque él es narcisista”, “Inteligencia artificial, buenísimo”, “Me parece algo muy bajo y muy cruel lo que han creado, no pensaron que le dolería a Shakira, pero sobre todo a los hijos”, “Está clarísimo que es falso, ese narcisista jamás pedirá perdón, ni a los hijos los quiere, peor a Shakira”.

Desde que Shakira y Piqué anunciaron su separación el año pasado, muchas polémicas han surgido, pero los dos continuaron con sus vidas, ella en Estados Unidos y él en España. Lo único que comparten son sus dos hijos.

Te puede interesar:

Derechos de autor 2023 Gray Media Group. Reservados todos los derechos.