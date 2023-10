No se sorprenda por la prueba de emergencia que recibirá en su celular este 4 de octubre

(Telemundo Atlanta) - Una prueba de emergencia a nivel nacional será llevada a cabo por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), en colaboración con la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), como una forma de verificar el Sistema de Alerta de Emergencia (EAS) y las Alertas Inalámbricas de Emergencia (WEA) para esta temporada de otoño.

Esta prueba nacional con el objetivo de evaluar las capacidades de las Alertas Inalámbricas de Emergencia (WEA) y el Sistema de Alerta de Emergencia (EAS), constará de dos partes.

En este sentido, ambas pruebas están programadas para comenzar aproximadamente a las 2:20 p. m., hora del Este, el miércoles 4 de octubre.

La primera parte de la prueba se centrará en las Alertas Inalámbricas de Emergencia (WEA) y se dirigirá a todos los teléfonos móviles de los consumidores. Esta será la tercera prueba a nivel nacional, pero la segunda prueba que involucra a todos los dispositivos celulares. El mensaje de prueba se mostrará en inglés o español, según la configuración de idioma de cada teléfono móvil.

La segunda parte de la prueba se llevará a cabo a través del Sistema de Alerta de Emergencia (EAS) y se transmitirá por radios y televisores. Esta será la séptima prueba nacional del Sistema de Alerta de Emergencia.

Prueba del Sistema de Alerta de Emergencia (EAS) y prueba de Alertas Inalámbricas de Emergencia (WEA): ¿Por qué se llevarán a cabo?

FEMA y la FCC están trabajando en estrecha colaboración con los participantes del Sistema de Alerta de Emergencia (EAS), los proveedores de servicios inalámbricos, los administradores de emergencias y otras partes interesadas para garantizar una preparación adecuada y minimizar la confusión durante esta prueba nacional, con el objetivo de maximizar su valor en cuanto a la seguridad pública.

El propósito de la prueba que se realizará el 4 de octubre es asegurar que estos sistemas continúen siendo eficaces como medios de alerta al público sobre emergencias, especialmente aquellas de alcance nacional. En caso de que la prueba programada para el 4 de octubre deba posponerse debido a condiciones climáticas severas generalizadas u otros eventos importantes, la fecha de prueba de respaldo se ha fijado para el 11 de octubre.

¿Cómo será la prueba nacional de emergencias en Estados Unidos?

La fase de prueba de las Alertas Inalámbricas de Emergencia (WEA) se pondrá en marcha mediante la utilización del Sistema Integrado de Alerta y Advertencia Pública (IPAWS) de FEMA. Este sistema, centralizado y basado en Internet, es gestionado por FEMA y permite a las autoridades emitir mensajes de emergencia autenticados al público a través de diversas redes de comunicación. La prueba de las WEA se llevará a cabo mediante la transmisión de un código a los teléfonos móviles.

Este año, el mensaje de Emergencia del Sistema de Alerta (EAS) se difundirá como parte del Protocolo de Alerta Común (CAP) a través de la Plataforma Abierta del Sistema Integrado de Alerta y Advertencia Pública para Redes de Emergencia (IPAWS-OPEN).

Cabe destacar que todos los teléfonos inalámbricos deberían recibir el mensaje solo una vez.

Durante la prueba nacional de las WEA, sucederá lo siguiente:

A partir de aproximadamente las 2:20 p.m. hora del Este (ET), las torres de telefonía celular emitirán la prueba durante un período de aproximadamente 30 minutos. Durante este lapso, los teléfonos móviles compatibles con las WEA, que estén encendidos y dentro del alcance de una torre celular activa, y cuyos proveedores de servicios inalámbricos participen en las WEA, deberían ser capaces de recibir el mensaje de prueba.

Para todos los estadounidenses, el mensaje que aparecerá en sus teléfonos indicará: “THIS IS A TEST of the National Wireless Emergency Alert System. No action is needed”.

Ahora bien, quienes tengas sus teléfonos con el menú principal configurado en español, podrán leer: “ESTA ES UNA PRUEBA del Sistema Nacional de Alerta de Emergencia Inalámbrica. No es necesario tomar ninguna acción”.

Las alertas WEA son creadas y enviadas por agencias gubernamentales federales, estatales, locales, tribales y territoriales autorizadas a través del Sistema Integrado de Alerta y Advertencia Pública (IPAWS) a los proveedores inalámbricos que participan en el programa.

Estos proveedores, a su vez, entregan las alertas a los teléfonos compatibles en áreas geográficamente específicas. Con el fin de asegurar que estas alertas sean accesibles para toda la población, incluyendo a personas con discapacidades, se acompañan de un tono y una vibración únicos.

Más información sobre la prueba del EAS: esto es lo que necesitas saber

1. La fase de prueba del Sistema de Alerta de Emergencia (EAS) está programada para tener una duración aproximada de un minuto y se llevará a cabo con la cooperación de emisoras de radio y televisión, sistemas de cable, proveedores de radio y televisión por satélite, así como proveedores de servicios de video por cable.

2. El mensaje de prueba será similar a los mensajes mensuales de prueba del EAS con los que el público está familiarizado. Dirá: “Esta es una prueba a nivel nacional del Sistema de Alerta de Emergencia, emitida por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, que abarca todo el territorio de los Estados Unidos, desde las 14:20 hasta las 14:50 horas (hora del Este). Esto es únicamente una prueba y no se requiere ninguna acción por parte del público”.

