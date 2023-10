Alejandro Fernández en controversia por decirle al público: ¿van a cantar o no?

(TELEMUNDO ATLANTA). El cantante Alejandro Fernández desató una controversia por preguntarle a su público durante un concierto en Estados Unidos si iba a cantar o no sus canciones, ya que al parecer los fanáticos no lo hicieron cuando les pidió que entonaran un tema.

La expresión de Alejandro Fernández, que quedó registrada en videos que se han hecho virales en redes sociales, sonó para algunos seguidores como un reclamo al público, lo que originó la polémica.

Según los videos, ‘El Potrillo’ estaba cantando ‘Me dediqué a perderte’, cuando le pidió al público que coreara la canción, pero como no habría obtenido la respuesta que esperaba, exclamó la controversial pregunta.

“¿Van a cantar o no van cantar? Porque si no, yo también me puedo meter allá”, expresó Alejandro Fernández señalando el backstage. En el acto, la audiencia respondió eufórica que no se marchara, mientras él pareció efectuar un gesto de reprobación, pero siguió el espectáculo.

“¿Van a cantar o no?” Alejandro Fernández estalla contra su público en pleno concierto pic.twitter.com/lZQ18bwYaO — Lo + viral (@VideosVirales69) September 28, 2023

En la cuenta en X de ‘@VideosVirales69′, que publicó la grabación, algunos usuarios han comentado: “Sí, pagaron por ir a escucharte cantar, que ya es mucho eso, no a cantar ellos”, “La gente pagó para que canté él, ahí está la respuesta”, “Ay, pero fue de broma, no aguantan nada”, “Por favor sr. Fernández, uno va al concierto a oírlo cantar. Uno canta si le provoca, no es obligatorio”.

Te puede interesar:

Derechos de autor 2023 Gray Media Group. Reservados todos los derechos.