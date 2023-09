Salon de belleza local recauda fondos para personas con cancer

Odessa, Texas (KTLE) - Un salón de belleza y peluquería en la ciudad de odessa quiere marcar la diferencia y ayudar a las personas que padecen cáncer en el mes de octubre

Cesar Vasquez de Parral, Chihuahua tiene 10 años siendo dueño de Jaric salon de belleza y barbería en la ciudad de Odessa.

Cada año, Jaric Salon organiza una recaudación de fondos para los enfermos de cáncer, los servicios que cada uno de sus clientes realiza en el salón se destinarán en parte a la donación. nos explica más sobre un producto que se regalará al cliente después del servicio.

El 21 de octubre será el aniversario de Jaric Salón donde varias empresas como Jaric Munchies and More, Gorditas Don Elver, Zeus Hair Salon, Abyss Clamatos and More,

Restaurante Mamasitas, La señora Amanda Gabaldon, Taqueria el Borunda se unirán al evento y sortearán varios de sus productos para ayudar a la causa.

“Únicamente tengo una persona que ha pasado por ella una tía que ha sido como mi mama y el año pasado la apoyamos a ella. Tengo clientes que han pasado por esto y ellas me han platicado todo lo que pasan y lo que es vivir con esa parte de la enfermedad”

Cesar aclara que esto no es bajo una asociación, un hospital o servicio médico y que quiere apoyar económicamente a estas 2 personas que serán seleccionadas para la última semana de octubre.

Jaric Salon invita a todo el oeste de Texas a que atendieran el aniversario el 21 de octubre donde usted puede dar su donativo.

Jaric Salon esta ubicado en 2101 N Grandview Ave, Odessa, TX 79761.

Derechos de Autor KTLE 2023. Todos los Derechos Reservados.