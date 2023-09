¡La luna llena en aries 2023 es hoy! Te contamos cómo podría afectar a cada signo del zodiaco

(Telemundo Atlanta) - La Luna de la cosecha o Luna de maíz en el signo de Aries se presenta como una oportunidad excepcional para reflexionar sobre nuestro crecimiento y el nivel de evolución espiritual que has alcanzado. Recordemos que tanto la fase de luna nueva como la de luna llena representan momentos astrológicos ideales para soltar y liberarte del pasado.

En el contexto de la astrología occidental, estos hitos mensuales sirven como recordatorios para establecer o revisar tus intenciones, mientras que tu horóscopo actúa como un estímulo constante para la autorreflexión, por ello, vamos a ahondar en el trabajo kármico que debes llevar a cabo según tu signo del zodiaco durante esta Luna de la cosecha 2023.

¿Cuándo se verá Luna de la cosecha 2023?

Durante la madrugada del viernes 29 al sábado 30 de septiembre de 2023, a partir de las 00:58 ET, seremos testigos de la luna llena en el signo de Aries, iluminada por la presencia del Sol en Libra. Esta será la decimonovena luna llena en el calendario lunar de 2023.

¿Cómo te afectará la superluna llena de septiembre 2023 según tu signo del zodiaco?

Aries

Aries, este es el momento de superarte a ti mismo, pero ten en cuenta que tu propio ego puede convertirse en un obstáculo difícil de vencer. ¿Cómo identificarás si eres tú quien se está interponiendo en tu propio camino? En lugar de rendirte, busca acercarte a tus seres queridos y pedir sus opiniones.

Tauro

Tauro, presta atención a tu interior. Cuando te encuentres en momentos de autoevaluación y autorreflexión, ¿por qué no tomas medidas para cambiar lo que necesitas? Una vez que reconozcas tus necesidades, será tu responsabilidad buscar apoyo. Practicar la búsqueda de ayuda te facilitará alcanzar tus metas.

Géminis

Géminis, controla tus emociones sobre todo durante la superluna llena de septiembre 2023. A pesar de tener muchas amistades y personas a tu alrededor, ¿por qué permites que la frustración y el enojo se apoderen de ti cuando las cosas no van cómo quieres? Es válido establecer límites, pero no todas las situaciones requieren una reacción explosiva o decisiones inflexibles. A veces, simplemente tomar distancia puede ser suficiente.

Cáncer

Cáncer, mantente firme durante los momentos difíciles. Has llegado hasta aquí con esfuerzo y dedicación, pero ten cuidado de no vivir tu vida según las expectativas de los demás. Que alguien reconozca tu potencial no implica que debas sacrificar tu bienestar en busca de su aprobación. Aprende a validarte a ti mismo.

Leo

Leo, ¿a quién consultas cuando atraviesas momentos difíciles? En ocasiones, es posible que te aferres a creencias y fantasías cuando te sientes perdido. No obstante, las personas que te rodean pueden ofrecerte perspectivas valiosas basadas en su experiencia. ¿Dónde buscas respuestas cuando te enfrentas a la adversidad? ¿Hacia adentro o hacia afuera?

Virgo

Virgo, es importante que reconozcas tu valía y exijas consideración, ya que todos merecemos ser tratados con respeto. Sin embargo, asegúrate de que tus creencias sean respetuosas y tolerantes. Si sientes que alguien está faltándote al respeto, tómate un momento para comprender las razones detrás de tus sentimientos. ¿Es posible que esa persona no comprenda lo que el respeto significa para ti?

Libra

Libra, dedica tiempo a cuidar de ti mismo. Aunque sientas una fuerte inclinación a preocuparte por los demás, asegúrate de que tu satisfacción no dependa únicamente de dar a los demás. ¿Puede ser que estés tratando de ser alguien que nunca has sido para ti? Este deseo puede ser noble, pero también es importante practicar la autorreflexión ¿y qué mejor momento para hacerlo que durante la Luna de maíz 2023?

Escorpio

Escorpio, a veces todo comienza en la mente. ¿Cómo te encuentras realmente? ¿Cuál es la condición de tu cuerpo en este momento? Presta atención a las sensaciones en tus extremidades y a cualquier molestia que pueda afectar tu espalda. ¿Es posible que tu cuerpo esté intentando comunicarte algo? Las formas en que enfrentamos las situaciones estresantes a menudo se manifiestan a través de malestares físicos.

Sagitario

Sagitario, todo puede ser divertido hasta que deja de serlo. Es cierto, lidiar con las imperfecciones de las personas puede llegar a ser sumamente agotador y perjudicial para tu bienestar. En un mundo ideal, todos actuarían de manera acertada y no habría espacio para errores ni malentendidos. Enfócate en el presente y trata cada interacción social como una oportunidad para aprender y crecer.

Capricornio

Capricornio, entregarse al trabajo puede ser adecuado en ocasiones. Sin embargo, asegúrate de estar en sintonía con tus emociones. Puede que descubras que lidiar con el estrés añadiendo más estrés no siempre es la mejor solución. Las horas extras pueden aumentar tus ingresos, y no está mal buscar el éxito financiero, pero cerciórate de no descuidar tus propias necesidades en el proceso.

Acuario

Acuario, tu próximo logro podría estar al alcance de tu mano. Cualquiera que sea tu objetivo, te garantizo que existe una guía para alcanzarlo. En lugar de quejarte y sentirte estancado, considera recurrir a otras personas para obtener una perspectiva diferente. Sea cual sea el desafío que enfrentes, es probable que alguien haya documentado cómo superarlo.

Piscis

Piscis, expresar tus emociones por lo que te falta es una forma válida de procesar tus sentimientos. Pedir ayuda y enfrentar el rechazo puede ser una experiencia dolorosa, especialmente porque exponerse no es tarea sencilla. Enfócate en encontrar nuevas soluciones y ten confianza en que siempre encontrarás la manera de salir adelante, ese es el mensaje que te trae la Luna de la cosecha 2023.

