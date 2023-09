El enfado de Camilo por difusión de una foto de su bebé llorando

(TELEMUNDO ATLANTA). El cantante Camilo pareció enfadarse luego de que se difundiera una fotografía de su bebé llorando en la calle, por lo que publicó un mensaje de reclamo.

El cantautor colombiano contó que él y su esposa, la también cantante Evaluna Montaner, estaban paseando con su bebé Índigo cuando un paparazzi tomó una fotografía de la pequeña y la publicó sin el consentimiento de los padres a pesar de que les había dicho que no lo haría.

Desde que la pequeña nació, Camilo y Evaluna no habían querido mostrar el rostro de Índigo en redes sociales, salvo en una ocasión que apareció en un breve video cuando la familia iba a ver el debut del astro argentino Messi en el Inter Miami.

Ahora, la prensa española difundió una imagen en la que la bebé estaba llorando, lo que indignó a sus padres. “Pues voy a aprovechar para contar esto, que no lo he contado antes. ¿Vieron las fotos que salieron de Índigo y de nosotros en la calle, en Madrid? Ok, estábamos en un lugar tomándonos un café o algo así y había dos paparazzi”, contó Camilo a través de redes sociales en las que interactuaba con sus fanáticos.

Entonces, prosiguió, los paparazzi se aproximaron de forma “irrespetuosa, como violando el espacio personal”, para fotografiar a la bebé, tanto así que la asustaron y por la que habría comenzado a llorar.

En su relato, Camilo agregó que le dijo a uno de los paparazzi: “Te puedo pedir, por fa, que me cuides a Índi, no le tomes fotos a Índi”. El fotógrafo le habría respondido que no publicaría ninguna imagen para evitar un problema legal. Pero no cumplió su palabra y se difundió en las redes.

Te puede interesar:

Derechos de autor 2023 Gray Media Group. Reservados todos los derechos.