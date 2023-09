Odessa, Texas (KTLE) - El premio Don Quijote al educador sobresaliente 2023 se celebró en el edificio de administración del Distrito Escolar Independiente del Condado de Ector.

La Herencia Hispana de Odessa celebró al educador sobresaliente Don Quijote de 2023.

Parte del comité del Distrito Escolar Independiente del Condado de Ector reconoció varios de los premios otorgados hacia Valerie Grado, Edward G. Gallegos, Abel Abila, entrenador Dusty Ortiz, Natividad Nat Armendariz, y Becky Galvan.

El educador destacado es reconocido porque exhibe un historial impresionante en educación, una pasión por servir a los estudiantes a través de su trabajo y ejemplifica liderazgo.

Eliseo Elizondo, de Communities in Schools of the Permian Basin.

Fue el ganador del premio Don Quijote al educador destacado del año 2023.

Soy extremadamente humilde por estar hoy aquí y me siento indigno en comparación con otros nominados y candidatos. sinceramente, por el duro trabajo que ustedes hacen y los años que dedican y los miles de estudiantes a los que han enseñado y salvado

Varias empresas, como el restaurante La Margarita y el ballet folclórico Viva México, mostraron su apoyo al evento.

Hilda Galindo maestra de la secundaria Crochet tiene 25 años formando parte del de Distrito Escolar Independiente del Condado de Ector y forma parte del ballet folclórico Viva México.

