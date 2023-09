Empleada de Jack in the Box en Texas dispara contra una familia sobre una disputa de papas fritas

HOUSTON, TEXAS (CNN NEWSOURCE) - Una demanda en Texas afirma que una empleada de Jack in the Box disparó a un cliente todo a causa de las patatas fritas.

El tiroteo ocurrió en 2021, pero el abogado de la familia acaba de publicar un video del incidente.

La empleada implicada ya cumplió su condena, pero la familia quiere que el restaurante rinda cuentas.

En el vídeo, la empleada Alonneia Ford parece discutir con el cliente Anthony Ramos.

Ramos está en el asiento del conductor, su mujer embarazada en el del copiloto y su hija de 6 años en la parte de atrás, según la demanda.

Pagaron $12.99 por un combo pero no recibieron las papas fritas rizadas que pidieron.

Durante la disputa por las papas fritas que faltaban, el video muestra a Ford alistando un arma.

Minutos después y junto con otro empleado, lanza hielo y condimentos por la ventana antes de disparar al menos dos veces a la familia.

Ford fue acusado inicialmente de agresión con agravantes con un arma mortal, pero se declaró culpable de un cargo menor de conducta mortal y obtuvo el aplazamiento de la sentencia por un año, que cumplió en junio, según documentos judiciales.

La familia de Florida presentó la demanda tras la declaración de culpabilidad alegando que Jack in the Box fue negligente por no mantener a los clientes a salvo de empleados potencialmente peligrosos.

En su respuesta original, Jack in the Box negó todas las acusaciones, escribiendo que no tienen control ni responsabilidades legales sobre un tercero como Ford.

Ford también figura en la demanda, que reclama al menos $250,000 por daños y perjuicios.

