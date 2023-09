Así reaccionó Anuel al ver a su hija junto a Tekashi69 en video de Yailin

(TELEMUNDO ATLANTA). El cantante de trap Anuel reaccionó luego de que su expareja Yailin La Más Viral presentara un video musical con enternecedoras imágenes de la bebé que tienen en conjunto, a quien presuntamente no ha podido ver desde que nació.

En el video, creado para la canción ‘Mía’ de Yailin, se observa una recopilación de momentos familiares de la niña, la cantante y su actual novio, el rapero Tekashi69, con quien Anuel ha protagonizado fuertes discusiones virtuales en el pasado.

A pesar de que es el padre de la bebé, Anuel no aparece en el video de Yailin, por lo que los fanáticos se preguntaban cuál sería su opinión, especialmente al ver a Tekashi69 como figura paterna en la grabación.

La reacción no se hizo esperar, pues Anuel publicó en Instagram varias fotos de él y una captura de pantalla de la bebé tomada del video de Yailin. En la descripción del post, manifestó: “Hoy iba a anunciar música nueva, pero mi hija me dejó sin palabras. Está hermosísima. No le presten atención a lo negativo. Música nueva en camino”.

Con el mensaje, Anuel dejó claro el amor que siente por la bebé, sin mencionar a Yailin ni a Tekashi69, lo que pareciera indicar que todos han decidido darse una tregua.

En la misma publicación de Anuel, algunos usuarios han comentado: “El padrastro haciendo mejor el papel de papá que tú”, “‘Mi hija está hermosísima’, y 9 fotos tuyas y una sola de ella, que además es un pantallazo… ególatra nivel Dios”, “Gran ventaja de Anuel: todos los hijos son idénticos a él”, “Igualita a ti, Anuel. La sangre no se equivoca”, “Qué triste que pueda ver a la hija solo por fotos”, “Tu bebé luce adorable, se parece a ti”.

Te puede interesar:

Derechos de autor 2023 Gray Media Group. Reservados todos los derechos.