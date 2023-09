La controversial reacción de Bad Bunny cuando un fan le acercó a su hijo para tomarse una foto

(TELEMUNDO GRAY NEWS) - La reacción del célebre reguetonero Bad Bunny cuando un fanático le acercó a su pequeño hijo para que se tomara una foto con él ha desatado una nueva controversia.

El cantante de ‘Titi me preguntó’ pareció enfadarse cuando un fanático, en medio de la multitud aglomerada en una calle de Milán, Italia, le mostró a su hijito para que posara con él para una fotografía.

Bad Bunny esta tarde en Milán, Italia. 🫶🏻 pic.twitter.com/JAIx8ttD9b — Bunny’s Network (@badbunnynetwork) September 22, 2023

El peculiar suceso ocurrió recientemente cuando Bad Bunny salía de un establecimiento donde estaba junto a su pareja Kendal Jenner para dirigirse al vehículo que lo esperaba frente al sitio.

Entre los fanáticos había alguien cargando a quien sería su hijo, mientras le gritaba al artista para pedirle una foto. “Benito, una foto con el nene. Una foto, por favor, una foto, una foto con el nene”, se escuchó exclamar al fanático.

Pero Bad Bunny siguió su marcha y solo se detuvo unos segundos para voltear a reclamarle al fanático por poner a un niño en esa situación, donde podría haberse lastimado: “Cuidado, amigo. No me metas a un niño aquí, eso está bien cabrón”. Y antes de ingresar a su vehículo, el reguetonero le dijo a su equipo de seguridad que tuviese precaución con el pequeño. “Cuidado con el nene”, expresó.

El momento quedó registrado en videos que circulan en redes sociales como Twitter, Instagram y TikTok, y ha generado una polémica entre quienes apoyan la actitud de Bad Bunny y quienes la critican.

“En esta, todita la razón, Benito”, “Exponiendo a un menor, de verdad que hay gente que no usa el cerebro”, “La gente no tiene límites”, “Como se les ocurre llevar a un niño a un lugar donde a todos les vale si lastiman a alguien y se matan por estar cerca de un artista”, fueron algunos de los comentarios en la publicación de @badbunnynetwork en Twitter.

“Bueno, no está bien que tengan a un pequeño ahí, pero por la misma razón él debió ser más educado y aunque sea saludar al nene… no cabe duda qué hay niveles. Luis Miguel es un grande y él saluda a sus fans de todas edades. Pero bueno, Luis Miguel es el rey”, “Perdió el piso, la neta, y la gente también”, “No tiene razón. Un niño anhela conocer a sus famosos, no le suelten la ilusión”, indicaron otros usuarios en un post de la cuenta de Nelssie Carrillo en Instagram.

