Sophie Turner pasea con su hija horas después de demandar a Joe Jonas por “secuestro”: esto respondió el cantante

Sophie Turner fue vista con una de sus hijas, el pasado jueves 21, mientras hacía algunos recados en Nueva York. Un feliz paseo que ocurre en medio de una intensa batalla legal que apenas inicia en contra de su actual esposo, Joe Jonas.

Y es que este encuentro entre madre e hija sobreviene luego de que la actriz de Game of Thrones demandase a Joe Jonas, padre de ambas niñas, acusándolo de retenerlas, esconder sus pasaportes e impedir que las llevase con ella a vivir en Reino Unido.

Sophie Turner demandó a Joe Jonas por “mantener ilegalmente” a sus hijas: ¿Qué alega la actriz?

Sophie relató que, en abril de 2023, la familia estableció su “residencia permanente” en Inglaterra y debatía de manera regular la posibilidad de criar a sus hijas en el Reino Unido y que asistieran a la escuela allí.

La actriz detalló sus motivos en una sección extensa de la demanda, donde describió las diversas actividades en las que sus hijas habían participado en Inglaterra. Además, mencionó que, aunque tenía algunas dudas, ella y Joe habían acordado que las niñas permanecerían con él mientras los Jonas Brothers estaban de gira en Estados Unidos, ya que ella estaba comprometida en la filmación de una serie “sumamente exigente” que requería una considerable inversión de tiempo.

Sophie Turner alega que el acuerdo estipulaba que, en septiembre, cuando finalizara la filmación, regresaría a Nueva York para “reunirse con las niñas y llevarlas de vuelta a Inglaterra”.

El domingo pasado, Sophie y Joe sostuvieron una conversación sobre su separación, y ella reafirmó su intención de llevar a las niñas a Inglaterra esa semana. Sin embargo, Joe, quien tenía en su posesión los pasaportes de las niñas, “se negó a devolvérselos a la madre y se opuso a enviar a las niñas a Inglaterra con ella”.

Dado que Joe se negó, Sophie Turner presentó una serie de documentos legales en un tribunal federal, haciendo referencia a la Convención de La Haya, un tratado internacional que aborda la sustracción de menores entre países.

La actriz está solicitando una orden judicial que requiere que Joe Jonas entregue los pasaportes y permita que las niñas regresen con ella. Un aspecto crucial en este caso es que la pareja vendió recientemente su casa en Miami y tenía planes de mudarse a Inglaterra.

Sophie argumenta que habían estado viviendo en el Reino Unido durante cinco meses e incluso vendieron la casa en Miami un mes antes de que Joe presentara la solicitud de divorcio, ya que el plan en todo momento había sido vivir permanentemente en Inglaterra.

Joe Jonas responde a la demanda: “Es Sophie quien violaría la ley si se lleva a las niñas”

El cantante de ‘See no more’ respondió a las acusaciones de Sophie Turner, argumentando que fue Sophie quien cruzó la línea al violar una orden emitida por un juez en Florida al intentar llevar a sus hijas permanentemente a Inglaterra.

El representante de Joe Jonas emitió una extensa declaración en respuesta a la afirmación de Sophie de que Joe había “secuestrado” a sus hijas al negarse a entregarles sus pasaportes, lo que les permitiría regresar a Inglaterra, de acuerdo con su acuerdo previo.

La declaración del equipo de Joe Jonas, dirigida al portal TMZ, expresó lo siguiente:

“Después de numerosas conversaciones con Sophie, Joe inició el proceso de divorcio en Florida, ya que Florida es la jurisdicción adecuada para este caso. Sophie tenía conocimiento de que Joe tenía la intención de presentar la solicitud de divorcio. El tribunal de Florida ya emitió una orden que prohíbe a ambos padres reubicar a las niñas. Sophie recibió esta orden el 6 de septiembre de 2023, hace más de dos semanas”.

El portavoz afirma que la postura de Sophie directamente infringiría la orden de Florida que prohíbe mover a las niñas de su ubicación actual. Y finalmente, agregó que el cantante de los Jonas Brothers cree que el hogar de las niñas está en Estados Unidos, aunque está dispuesto a compartir la custodia con Sophie, incluso si ella decide mudarse permanentemente a Inglaterra.

“Joe busca compartir la crianza de las niñas para que puedan ser criadas tanto por su madre como por su padre y, por supuesto, está de acuerdo con que las niñas sean criadas tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido. Las niñas nacieron en Estados Unidos y han pasado la mayor parte de sus vidas allí, son ciudadanas estadounidenses”.

