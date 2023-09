Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano, se luce en video de Yatra

(TELEMUNDO ATLANTA). La empresaria e influencer Georgina Rodríguez, pareja del astro del fútbol mundial Cristiano Ronaldo, se lució como actriz y modelo en el reciente video musical del cantante Sebastián Yatra.

El video de la canción ‘Energía bacana’, también dirigido por Yatra, se estrenó hace unos días y ya posee casi 3 millones de reproducciones en YouTube. Para sorpresa de muchos fanáticos, la protagonista del video fue Georgina Rodríguez, quien derrochó elegancia, sensualidad y sus pasos de baile en la producción audiovisual.

El clip también resalta por la aparición de Cristiano Ronaldo, aunque él no estuvo en la grabación, sino que utilizaron imágenes del reality show de Georgina Rodríguez que se puede ver en Netflix.

“Qué energía tan bacana”, expresó Georgina Rodríguez al publicar varias imágenes del rodaje en Instagram. En ese post, algunos usuarios comentaron: “Qué lindo ver esta participación, todo lo que se viene es pura energía bacana”, “Dios mío, qué bellos, esa energía ya se siente”, “Me encanta que trabajes con Yatra”, “Increíble, Georgina.

La canción fue realizada con Mauricio Rengifo y Andrés Torres, asiduos colaboradores de Yatra. La letra comienza con el verso “Nunca fumé marihuana, pero hoy me tienes high”, en referencia a una chica que lo tiene “viajado”.

“Nunca he fumado marihuana”, dijo Yatra. “Trato de decir como cosas que son verdad de mi vida y no sé por qué la cabeza me llevó ahí”.

Para el cantautor colombiano se trata de una historia de amor pura y para retratarla se aproximó a Georgina Rodríguez, quien se sintió inmediatamente atraída al tema y accedió a filmar el video en Madrid con ella cantándolo en una piscina.

Yatra es finalista de los Premios Billboard de la Música Latina en dos categorías: artista “Latin Pop” del año y solista y canción “Latin Pop” del año por “Una noche sin pensar”. Además, participará como panelista en la Semana de la Música Latina de Billboard, que se celebrará en Miami del 2 al 6 de octubre. Los premios se entregarán el 5 de octubre.

