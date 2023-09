Una familia de Lubbock está luchando para limpiar su nombre después de acusaciones de robo

LUBBOCK, Texas (TELEMUNDO LUBBOCK) - Una familia de Lubbock está luchando para limpiar su nombre después de que fueron llamados ladrones en Facebook.

Los mensajes en la página de Lubbock County Mug Shots incluyeron una foto de Anthony Rodríguez y Miranda Arguijo con la acusación de que habían robado más de $10,000 en productos de Academy Sports and Outdoors.

“Todo era mentira”, dijo Arguijo.

El post decía que Anthony y Miranda utilizaron un cochecito para cometer el delito.

“Yo no cojo un cochecito en la tienda”, dijo Arguijo. “Siempre es el carrito, como si se hubieran equivocado de persona”.

Miranda dice que ella y su marido están muy involucrados con una liga de béisbol aquí en Lubbock, y su marido es dueño de su propio negocio.

Dice que le preocupa que las acusaciones afecten a ambos en el futuro.

“Fue vergonzoso”, dijo Arguijo. “Ni siquiera sé quién haría esto, por qué harían eso. Muchos padres de jugadores de béisbol me han enviado mensajes de texto en los que me decían: ‘Siento mucho por lo que estáis pasando. Sabemos que no lo hicieron’”.

Miranda y su marido ya están buscando representación legal para ver qué pasos pueden dar para limpiar su nombre.

KCBD habló con el abogado Fernando Bustos sobre cómo funcionan estos casos.

Dice que cuando se trata de difamación hay que probar ciertos criterios.

“Dijeron algo que afirmaban que era un hecho”, dijo Bustos. “Que esa afirmación era de hecho falsa. Que esa afirmación iba dirigida a ti y que sufriste daños por ello”.

La cosa se complica un poco más cuando se trata de algunas páginas en Facebook debido a las protecciones de la Ley de Decencia en las Comunicaciones.

“Siempre y cuando el anfitrión de ese sitio web o página de Facebook no esté publicando contenidos”, dijo Bustos. “Siempre y cuando el anfitrión no esté diciendo que estas personas son unos sinvergüenzas, sino que se trata de otras personas que simplemente publican cosas, y alguna persona anónima dice ‘oye, yo creo que estas personas son unos cocineros’. Pues entonces, el único remedio según la Ley de Decencia en las Comunicaciones es contra la persona que hizo ese post”.

Aunque el post en cuestión parece proceder directamente de la página, el mensaje va precedido de la frase “de la bandeja de entrada”.

Sin embargo, aunque ese sea el caso, no significa que Miranda y Anthony no tengan una.

Bustos dice que las víctimas pueden presentar una demanda exploratoria para averiguar quién proporcionó ese contenido a la página.

“Una vez que descubran quién publicó ese tipo de declaraciones contra ellos”, dijo Bustos. “A través de esa demanda exploratoria entonces pueden presentar una demanda por difamación contra esa persona”.

Ni Anthony ni Miranda han sido acusados de ningún delito.

KCBD se puso en contacto con la Academia sobre las acusaciones, pero no hemos recibido una respuesta a partir de la noche del jueves.

Las publicaciones en cuestión han sido borradas.

