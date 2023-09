Aracely Arámbula habla sobre el noviazgo de Luis Miguel con su comadre y asegura que sus hijos “no quieren verlo”

Durante un cruce con la prensa en la Ciudad de México, Aracely Arámbula habló con franqueza acerca de la falta de interés que Luis Miguel ha demostrado hacia sus hijos durante aproximadamente diez años, expresando lo que piensa del cantante, sin vacilación.

“No me interesa verle la cara porque me cae muy mal, ahorita me cae muy mal, no se ha portado nada bien, entonces la verdad es que si él tuviera interés… los tiene que buscar, que no esté esperando que lleguen al concierto como cuando él truena los dedos y están ahí todos” comentó muy decidida.

La actriz mexicana señaló que, así como el ego del intérprete de “La incondicional” es considerable, su corazón debería ser igualmente grande para sus hijos. Además, reveló que debido al largo período de distancia que ha existido, Miguel y Daniel, de 15 y 13 años respectivamente, no tienen un deseo particular de pasar tiempo con su padre.

“No les interesa tampoco a ellos, porque él se tiene que ganar ese amor y esa confianza que se siembra diario”, comentó la actriz mexicana.

Además, la ex de Luis Miguel desveló que “El sol de México” no ha respondido por la pensión alimenticia de sus hijos desde 2019: “Es un deudor alimentario, faltan detalles, pero yo estoy tranquila con mi vida. Trabajo mucho y no me hace falta nada para mantenerles. Es una responsabilidad, una obligación y un derecho de mis hijos”.

Las declaraciones de Aracely Arámbula acerca del noviazgo de Luis Miguel con Paloma Cuevas

Sobre el polémico romance de Luis Miguel con su comadre, Paloma Cuevas, Aracely Arámbula dejó saber lo que pensaba: “Ella es nuestra comadre, entonces es como la comadre-novia, la conozco, nos conocemos bien… cada quien sabe lo que está bien y lo que está mal”.

Además, reveló que no mantiene comunicación alguna con la actual novia de Luis Miguel y aclaró que no se trataba de una cuestión de rencor, sino que simplemente la diseñadora española no le dirige la palabra.

Los hijos de Luis Miguel, Miguel y Daniel (ahora adolescentes), están al tanto de la relación de su famoso padre con la diseñadora española. De hecho, Aracely Arámbula, “La Chule”, contó a los medios que, cuando vieron las fotos del ídolo mexicano recogiendo a las hijas de Cuevas en la escuela, se mostraron bastante afectados.

“Mamá, ¿por qué mi papá fue a recoger a las hijas de esta señora’” reveló Arámbula que sus hijos habrían comentado, y, aunque según la actriz “ellos no se enojaron, simplemente dijeron ‘¡wow!, ¿por qué si va para allá y no viene a mi escuela?”, entendió que la escena fue chocante para ellos.

Pese al complicado contexto, la actriz precisó que hijas de Paloma Cuevas no tienen culpa alguna de que Luis Miguel tenga con ellas las atenciones que no tiene con sus hijos. No obstante, sí fue muy enfática al expresar que el cantante “debería atender a los suyos”.

