Ricky Martin desata revuelo al mostrarse como Dios lo trajo al mundo

(TELEMUNDO ATLANTA). El célebre cantante puertorriqueño Ricky Martin, de 51 años, desató un revuelo al mostrarse como Dios lo trajo al mundo.

A través de un breve video en Instagram, el también actor presumió su figura sin nada de ropa, lo que provocó suspiros y halagos entre sus más de 18 millones de seguidores.

Según se apreció en el clip, Ricky Martin exhibió su torso tonificado y una pierna cuya posición cubre estratégicamente sus partes íntimas, para evitar la censura de la red social de la camarita.

El atrevido post originó más de 20 mil comentarios de sus fanáticos, entre los que se pueden leer: “¡Claro! Estoy en cuarentena. Recién parida. Sin dormir y me pones esa foto. Creo que me dio un infarto. Gracias por hacerme saber que la mujer que hay en mí no está muerta, jajaja”, “Hola Ricky, baja la pierna porfa, que no te escucho”, “Yo girando el teléfono a ver si se ve algo”, “Oiga, mi hijo, usted está contribuyendo al calentamiento global”.

En julio, Ricky Martin y su esposo, el artista sueco-sirio Jwan Yosef, decidieron poner fin a su matrimonio después de seis años de relación.

En un comunicado compartido en sus redes sociales, la pareja expresó su decisión con amor, respeto y dignidad hacia ellos mismos y sus hijos. Aunque el anuncio conmocionó a sus fanáticos, Ricky y Jwan enfatizaron su deseo de mantener una dinámica familiar saludable y centrarse en una amistad genuina, mientras comparten la crianza de sus hijos.

