Murió actor de General Hospital dos días antes de cumplir 44 años

(TELEMUNDO ATLANTA). La estrella de telenovelas Billy Miller, tres veces ganador del Daytime Emmy conocido por sus papeles en ‘The Young and the Restless’ y ‘General Hospital’, murió a sus 43 años.

El agente de Miller le dijo a The Post el domingo que él luchaba contra la depresión maníaca. Su muerte, ocurrida el viernes en Austin, Texas, fue reportada en primera instancia por el periodista de telenovelas Michael Fairman.

A Miller le faltaban solo dos días para cumplir 44 años, indicó el New York Post.

De acuerdo con el referido medio, el actor nació el 17 de septiembre de 1979 en Tulsa, Oklahoma, y creció en Grand Prairie, Texas. Estuvo entrando y saliendo del hospital cuando era niño por una afección tarsal, contó Miller en 2016 a Soaps in Depth.

Después de asistir a la Universidad de Texas en Austin, trabajó en la sala de correo de Industry Entertainment antes de firmar como modelo para Wilhelmina. Comenzó en la popular telenovela ‘All My Children’, interpretando a Richie Novak durante un breve período antes de unirse al elenco de ‘The Young and the Restless’ en 2008 como la cuarta versión de Billy Abbott, detalló el Post. Dejó el programa en 2014.

Por su destacada actuación, consiguió tres premios Emmy Daytime: dos como Mejor Actor de Reparto en una Serie Dramática y uno como Mejor Actor Principal en una Serie Dramática.

Luego, Miller se unió al elenco de ‘General Hospital’ en 2014 e interpretó a Jason Morgan y Drew Cain. Fue un actor recurrente en ese show de TV hasta el año 2019.

También tuvo créditos en ‘Suits’, protagonizada por Meghan Markle, ‘Ray Donovan’ de Showtime y ‘Truth Be Told’ de Apple TV+.

Los servicios funerarios aun estaban pendientes el domigo. Le sobreviven su madre Patricia, su hermana Megan, su cuñado Ronnie, su sobrino Grayson y su sobrina Charley.

