Insólito: avistan oso en Disney, cierran varias atracciones

ATLANTA, Georgia (Telemundo Atlanta) - Un oso negro irrumpió este lunes en el Magic Kingdom y forzó el cierre de varias atracciones del popular parque de Walt Disney World, en Florida, informaron autoridades estatales.

El oso fue visto en un árbol cerca del Big Thunder Mountain Railroad, en Frontierland, y generó una amplia movilización policial.

“La Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC) está al tanto de un oso negro reportado en un árbol en la propiedad de Walt Disney World en Magic Kingdom. Los biólogos del Programa de Manejo de Osos de la FWC, así como los agentes del orden de la FWC, están en la escena“, dijo la agencia en un comunicado.

Se cree que el oso anda en busca de comida.

El avistamiento forzó el cierre de una decena de atracciones, entre ellas el Hall of Presidents y A Pirate’s Adventure - Treasures of the Seven Seas.

