Fin del horario de verano en EE.UU. 2023: ¿Qué pasó con la Ley de protección de la luz solar y cuándo cambiará la hora?

El domingo 5 de noviembre marcará el fin del horario de verano 2023 en los Estados Unidos, un evento anual que nos obliga a realizar el ritual de ajustar nuestros relojes, restando una hora a nuestros relojes.

Sin embargo, la pregunta que muchos se hacen es: ¿qué ocurrió con la legislación diseñada para hacer que el horario de verano fuera permanente en el país? ¿Por qué todavía estamos sujetos a este cambio de horario en Estados Unidos? La respuesta a esta cuestión es compleja y depende de las acciones del Congreso.

Cambio de horario Estados Unidos: La incertidumbre en torno al horario de verano permanente

Si bien es cierto que en 2022 el Senado de los Estados Unidos logró la aprobación unánime de un proyecto de ley para hacer que el horario de verano fuera permanente a partir de 2023, conocido como la “Ley de protección de la luz solar”, este proyecto debía también recibir la aprobación de la Cámara de Representantes y contar con la firma del presidente Joe Biden para transformarse en ley.

No obstante, según fuentes de Reuters, hasta la fecha, la Casa Blanca no ha hecho declaraciones definitivas acerca de la postura del presidente Biden en relación con esta propuesta legislativa. Aunque un portavoz de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ha manifestado estar examinando la propuesta de cerca, no ha especificado si respalda o no esta medida.

En este contexto, si la Ley de protección de la luz solar hubiese sido aprobada, el horario de verano se habría convertido en una característica permanente a partir del 5 de noviembre de 2023, la misma fecha en que nos encontramos programados para “retroceder” y ajustar nuestros relojes una hora atrás.

En caso de que no se realice ningún cambio antes, nos prepararemos para “adelantar” nuestros relojes nuevamente en las primeras horas de la mañana del 10 de marzo de 2024, marcando así el inicio del horario de invierno.

Estados Unidos y la lucha por un horario de verano continuo

Es importante señalar que desde el año 2015, cerca de 30 estados han presentado legislación con el objetivo de poner fin al cambio de horario en EE.UU. que ocurre dos veces al año, y algunos de estos estados solamente planean hacerlo si sus estados vecinos también adoptan esta medida, tal como apunta Reuters.

Uno de los puntos de debate en torno a la aprobación del horario de verano de manera permanente es el argumento presentado por expertos en el ámbito del sueño, quienes señalan que durante este período resulta más difícil mantenerse alerta por las mañanas.

A pesar de esto, una encuesta realizada por The Economist/YouGov en 2021 reveló que el 63% de los adultos desea poner fin al cambio de horario en EE.UU., y que un mayor número de personas respalda la implementación permanente del horario de verano en lugar de la hora estándar.

También podría interesarte:

Derechos de autor 2023 WKTB. Reservados todos los derechos.