Seres no humanos o “momias de Nazca” expuestas en el Congreso de México ¿son extraterrestres reales?

La Cámara de Diputados de México fue escenario de una audiencia pública celebrada el martes, centrada en la regulación de fenómenos aéreos anómalos no identificados (FANI), anteriormente conocidos como objetos voladores no identificados (OVNIS), donde se presentaron testimonios sobre la presencia de seres no humanos en la Tierra.

Durante la reunión, el periodista mexicano y experto en ufología, Jaime Maussan, instó a México a reconocer la existencia de estos “no humanos” en nuestro planeta y ser uno de los primeros países en desclasificar información relacionada con este fenómeno.

¿Las “momias de Nazca” son extraterrestres reales? Esto afirma ufólogo experto

Antes de prestar juramento para decir la verdad al comienzo de la audiencia, Maussan reveló la existencia de dos cuerpos íntegros disecados de seres no humanos con una antigüedad de aproximadamente mil años. Estos cuerpos habrían sido descubiertos en 2017 en regiones de Cusco, Perú, y según Maussan, fueron sometidos a análisis de carbono 14 por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“Son seres que estaban sepultados en minas de diatomea, que deseca los cuerpos, no permite el crecimiento de bacterias ni de hongos; por tanto, permitió preservar estos cuerpos por mil años, no se tratan de momias”, afirmó el ufólogo, dejando a la audiencia sorprendida por sus declaraciones.

Jaime Maussan es conocido por ser el director del programa de televisión “Tercer Milenio” y ha sido un destacado divulgador de la ufología desde la década de 1990. En 2015, organizó un evento llamado “Be Witness”, en el que se presentó un cuerpo momificado que se afirmaba era de origen extraterrestre.

Sin embargo, más tarde se demostró que el cadáver momificado era de un niño humano, desacreditando así el supuesto descubrimiento “alienígena”, según informa Snopes.com, un sitio web especializado en verificar y desmentir leyendas urbanas y rumores en internet.

En la audiencia celebrada en la Cámara de Diputados, Jaime Maussan contó con la compañía de expertos procedentes de diversos países, entre ellos Estados Unidos, Japón, Brasil, Perú y Francia. Entre los destacados participantes se encontraba Ryan Graves, un expiloto retirado de la Marina de los Estados Unidos, quien recientemente estuvo presente en una audiencia similar en el Congreso estadounidense.

Durante dicha audiencia en Washington, tres exmiembros del servicio militar advirtieron que los avistamientos de fenómenos aéreos anómalos no identificados representan una preocupación en términos de seguridad nacional. Además, señalaron que el gobierno de los Estados Unidos ha mantenido un nivel excesivo de secreto en relación a este tema.

Instituto de Física de la UNAM: trabajos de datación de carbono 14 “únicamente están destinados a determinar la antigüedad”

Por su parte, el Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) emitió un comunicado el miércoles en el que informó que su Laboratorio Nacional de Espectometría de Masas con Aceleradores (LEMA) realizó un estudio de datación de carbono en un conjunto de muestras en 2017.

Estas muestras, según la información proporcionada por el cliente, se componían de piel y tejido cerebral, con un peso aproximado de 0.5 gramos. Sin embargo, los resultados de este estudio se mantienen como información confidencial, y ningún miembro del LEMA está autorizado a divulgarlos.

El Instituto de Física aclaró que los trabajos de datación de carbono 14 tienen como único objetivo determinar la antigüedad de las muestras que se someten, sin realizar conclusiones sobre su origen.

En un comunicado anterior, el lunes, el Instituto de Astronomía de la UNAM expresó que la búsqueda de vida extraterrestre representa un desafío científico significativo, y diversas disciplinas, como la biología, química, geología y astrofísica, colaboran en el estudio de cualquier indicio que sugiera la posible existencia de vida fuera de nuestro planeta. Asimismo, citando al astrofísico estadounidense Carl Sagan, el Instituto enfatizó que “afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias”.

También podría interesarte:

Derechos de autor 2023 WKTB. Reservados todos los derechos.