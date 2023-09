Mes de Acción contra el Hambre: La salud mental debilitada, es causa y efecto de la inseguridad alimentaria

ODESSA, Texas (KTLE) - Para acabar con la inseguridad alimentaria en el Permian Basin, hay que abordar las causas profundas del hambre, como la mala salud mental.

Durante el Mes de Acción contra el Hambre, organizaciones sin fines de lucro como el Banco de Alimentos del Oeste de Texas no sólo piden donaciones, sino que crean conciencia sobre el panorama general de la inseguridad alimentaria.

Una persona puede experimentar primero inseguridad alimentaria y luego mala salud mental o viceversa. Sea cual sea el orden, los expertos afirman que cada problema agrava el otro.

“No estamos seguros de si la salud mental provoca inseguridad alimentaria o si la inseguridad alimentaria afecta a la salud mental”, afirma Kristi Edwards, Directora General de Centers for Families and Children.

No obstante, ambas cuestiones están entrelazadas.

“Si tienes un problema grave de salud mental, si tienes un problema de abuso de sustancias, a veces, si es lo suficientemente grave, no eres capaz o no puedes rendir a un nivel que proporcione seguridad para ti o para tu familia”, dijo Edwards.

La inseguridad alimentaria es estresante, dijo Edwards. Puede dejar a una persona en un estado de pánico e incertidumbre.

Vas a estar pensando una y otra vez ¿dónde voy a conseguir comida? ¿Cómo voy a conseguir comida? ¿Serán alimentos suficientes?¿Tendrán mis hijos suficiente comida? ¿Tendrán mis padres suficiente comida? Creo que no tener suficiente comida puede llevar a causar vergüenza

El hambre también puede contribuir o causar problemas de salud mental, dijo Jessi Morgan, gerente de salud mental de Communities in Schools of the Permian Basin.”Es más probable que padezcas ansiedad, depresión o que te cueste levantarte de la cama porque tu cuerpo no recibe el combustible que necesita”, explicó Morgan.

Algunas de las personas más vulnerables a este problema son los niños, ya que sus cerebros aún se están desarrollando, dijo Morgan. El hambre puede arruinar su rendimiento académico y causarles problemas de comportamiento con consecuencias potenciales para toda la vida.

El hambre constante es un trauma para los niños y sabemos que los niños que experimentan esas cosas son más propensos a tener condiciones crónicas de salud [o] problemas crónicos de salud mental

Para acabar con el hambre, los tejanos del oeste también pueden apoyar a las organizaciones sin fines de lucro que combaten sus causas profundas, dijo Libby Campbell, directora ejecutiva del Banco de Alimentos del Oeste de Texas.

“Lo mejor que puedes hacer para ayudar a apoyarnos [en] crear conciencia sobre el Mes de Acción contra el Hambre es saber las causas profundas del hambre, de por qué la gente está en nuestras filas, y qué podemos hacer para ayudar a esas personas a salir de nuestras filas”.

Las personas que necesiten asistencia alimentaria o de salud mental deben ponerse en contacto con organizaciones sin fines de lucro de la zona, como Centers for Families and Children, Communities in Schools of the Permian Basin y West Texas Food Bank.

En Telemundo 20 cubriremos historias sobre el hambre en Permian Basin durante todo el mes, así como la forma en que usted puede ayudar. Una forma de hacerlo es uniéndose a la Brigada de Mantequilla de Maní de nuestra cadena hermana CBS7. Si su empresa está interesada en acoger un barril, puede enviar un correo electrónico a: peanutbutter@cbs7.com.

Para donar mantequilla de maní a la brigada, visite un barril en cualquier Market Street o United Supermarket, o en los siguientes lugares:

