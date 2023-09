Un Distrito escolar canceló las clases, residentes se refugian y autoridades siguen tras la pista de Danelo Cavalcante en Pensilvania

ATLANTA, Georgia -(AP) – La Policía Estatal de Pensilvania publicó en redes sociales que se mantenían tras la pista de Danelo Souza Cavalcante en South Coventry Township, a unas 20 millas (32 kilómetros) al norte de la cárcel del condado de Chester, de donde escapó el 31 de agosto.

Residentes de una comunidad suburbana de Filadelfia se encerraron en sus casas y al menos un Distrito Escolar notificó que cerrarían todas las escuelas y oficinas durante el día. Otro en el área planeaba mantener a los estudiantes en el interior de sus instalaciones.

Las autoridades indicaron que se estaban acercando a un asesino fugitivo que ha evadido la captura en la región durante casi dos semanas. La policía cerró las carreteras durante la búsqueda y los agentes revisan los carros que transitan la zona.

El lunes, funcionarios estatales y federales respondieron a las preguntas sobre si desperdiciaron una oportunidad de atrapar a Cavalcante, diciendo que el área donde cientos habían estado buscando incluía bosques profundos, túneles subterráneos y zanjas de drenaje. También dijeron que les llevó más de dos horas recibir la noticia de que había sido visto fuera del perímetro por primera vez.

Cavalcante se escapó del área de búsqueda de 13 kilómetros cuadrados (8 millas cuadradas) durante el fin de semana y robó una camioneta de reparto de productos lácteos que había quedado abierta con las llaves dentro. Lo abandonó a más de 32 kilómetros (20 millas) al norte del área de búsqueda después de buscar ayuda sin éxito en las casas de dos ex colegas el sábado por la noche, dijo la policía.

El teniente coronel George Bivens, de la Policía Estatal de Pensilvania, se negó a decir cómo cree que Cavalcante se coló a través del perímetro, pero dijo que ningún perímetro es completamente seguro.

Cavalcante está desesperado porque está pidiendo ayuda a personas con las que no ha hablado en años, dijo.

“El hecho de que se haya acercado a personas con una conexión pasada muy lejana me dice que no tiene una gran red de apoyo”, dijo Bivens. “Así que creo que está desesperado y lo he caracterizado así todo el tiempo. Y creo que cuanto más lo presionemos, más recursos y más herramientas utilicemos, finalmente lo capturaremos. No tiene lo que necesita para durar a largo plazo”.

Bivens ha dicho que la policía estatal está autorizada a usar fuerza letal si Cavalcante no se rinde activamente y señaló que otras agencias involucradas en la búsqueda pueden tener sus propias reglas.

La hermana de Cavalcante fue arrestada por las autoridades de inmigración, dijo Bivens. Dijo que fue arrestada por permanecer más allá del período de estadía legalmente permitido y que las autoridades no tenían motivos para permitirle permanecer en los Estados Unidos ya que no estaba cooperando con la investigación.

Advirtieron a la comunidad que Cavalcante estaba armado y que no se acercaran a él, y pidió al público que llamaran al 911 si lo veían.

