Fallece cantautor texano Charlie Robison a los 59 años

SAN ANTONIO (AP) — Charlie Robison, el cantautor texano cuyos himnos de estilo tradicional alcanzaron las listas de popularidad de la música country hasta que ya no pudo cantar debido a complicaciones por una cirugía, falleció el domingo.

Robison murió a los 59 años en un hospital de San Antonio después de sufrir un paro cardíaco y otros problemas de salud, señaló un representante de la familia.

Inició su carrera musical a finales de la década de 1980, presentándose con bandas locales de Austin como Two Hoots and a Holler antes de formar su propio grupo, Millionaire Playboys. En 1996 debutó como solista con “Bandera”, en honor al poblado de la región de las colinas de Texas en el que su familia ha tenido una hacienda durante varias generaciones.

Cuando Sony se le acercó en 1998, Robison firmó con su casa disquera Lucky Dog, la cual estaba dedicada a un estilo más crudo del country. Su álbum “Step Right Up” de 2001 incluyó su única canción que llegó a ubicarse en el Top 40 del género, “I Want You Bad”.

En 2018, Robison anunció que había perdido de manera permanente la capacidad de cantar después de someterse a un procedimiento quirúrgico en la garganta.

“Por lo tanto, es con un inmenso dolor que me retiro oficialmente de los escenarios y los estudios”, escribió en Facebook.

Robison trabajó un año como juez para el programa “Nashville Star” de la cadena USA Network, un reality en el que los concursantes vivían juntos mientras competían por un contrato de grabación de música country.

A Robison le sobrevive su esposa Kristen Robison, y cuatro hijos e hijastros. Tres de sus hijos los tuvo con su primera esposa Emily Strayer, integrante fundadora del reconocido grupo de música country The Chicks. La pareja se divorció en 2008.

Los servicios funerarios de Robison están pendientes.

