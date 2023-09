Yailin presume sus curvas ante sus fanáticos y Tekashi69 le envía mensaje

(TELEMUNDO ATLANTA). La rapera Yailin La Más Viral presumió de manera muy sensual sus curvas ante sus fanáticos, por lo que su pareja, el también rapero Tekashi69, le envío un mensaje a modo de broma.

En la madrugada de este viernes, la dominicana de 21 años encendió Instagram al publicar un candente video donde lució y bailó en un bikini semitransparente que destacó su retaguardia.

La artista al parecer estaba en la residencia que comparte con Tekashi69, quien le dejó un mensaje en la sección de comentarios del post: “Jajajajajaja. No se te puede dejar sola, espera que llegue a casa”.

En menos de seis horas, la publicación ha recibido más de 341 mil ‘likes’ y 11 mil comentarios, entre los que se pueden leer: “Madre mía, esa mujer con ese cuerpazo. No nos digamos mentiras, ella prende las redes. Aquí firman los que creen que es así”, “Hoy no duermen los haters”, “La prende y la apaga cuando quiera”, “Ya quieres matarnos de un infarto”, “Busca ayuda, la necesitas. Qué horrible manera de llamar la atención de tus fanáticos. Pero siempre lo he dicho, para eso sirves, por qué no tienes talento”.

Previamente, Yailin La Más Viral estuvo ausente en su Instagram por varios días, lo que preocupó a algunos de sus más de 11 millones de seguidores. Sin embargo, hace poco publicó en sus ‘Historias’: “Sé que preguntan dónde estoy… Trabajando para ustedes, llenándome de musa para crear… con todo. Con amor, Yailin”.

