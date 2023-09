Cash App y Square se recuperan “progresivamente” tras horas de interrupciones

NUEVA YORK (AP) - Miles de clientes de Cash App y Square no pudieron acceder a sus cuentas ni enviar dinero el jueves y la madrugada del viernes debido a interrupciones del sistema que afectaron a ambos servicios de pago.

Los informes de interrupciones en ambas plataformas comenzaron alrededor de la misma hora del jueves por la tarde, según datos de Downdetector. En las horas siguientes, numerosos clientes utilizaron las redes sociales para compartir mensajes de error y frustraciones por no poder acceder a su dinero.

“Desde alrededor del mediodía PT (3pm ET) del jueves, los vendedores no han podido acceder a las cuentas o procesar pagos debido a una interrupción de los sistemas dentro de Square”, escribió Square en X, la plataforma antes conocida como Twitter, poco antes de las 7 am ET del viernes. “Sabemos que nos confía su negocio, y estas situaciones añaden desafíos a la ejecución de sus operaciones. Por eso, lo sentimos de verdad”.

En una actualización posterior de su portal de estado en línea, Square dijo que sus servicios estaban “recuperando su funcionalidad de manera constante” el viernes por la mañana.

Cash App también informó de cierta recuperación del servicio el viernes. Alrededor de las 7:30 a.m. ET, Cash App dijo que los clientes podían una vez más añadir dinero en efectivo, hacer compras con su tarjeta de efectivo y comprar Bitcoin. Pero no todos los servicios habían vuelto por completo todavía.

“Seguimos trabajando para que la capacidad de enviar pagos y retirar dinero vuelva a funcionar”, escribió Cash App en su página de estado el viernes por la mañana. El jueves por la noche, el servicio de pago instó a aquellos que experimentaban problemas a “no reintentar ninguna acción como enviar y recibir pagos.”

Block Inc, una empresa tecnológica con sede en San Francisco conocida anteriormente como Square Inc, es la matriz de Cash App y Square. Estos servicios de pago son muy utilizados por pequeñas empresas, campañas de donación y pagos cotidianos entre consumidores.

