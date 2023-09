Nueva ley de Texas exige que los conductores ebrios paguen manutención infantil si matan a uno de sus padres

TEXAS (NOTICIAS DEL ESTE DE TEXAS) -Una nueva ley estatal exige que los conductores ebrios condenados paguen manutención infantil si matan al padre o tutor de un niño.

El Proyecto de Ley 393 de la Cámara de Representantes entró en vigor el 1 de septiembre, junto con más de 700 leyes más.

La ley dice que se espera que el conductor ebrio condenado le haga pagos al niño hasta que tenga 18 años o hasta que se gradúe de la escuela secundaria.

“Creo que es una gran idea, también impone otra penalización a la persona que hace algo tonto y digo tonto porque todo el mundo en el mundo lo único que tienes que hacer es levantar el teléfono y te pueden llevar, pero si eliges conducir y estás borracho o has estado bebiendo y matas a alguien, un padre y ahora vas a pagar la manutención de ese niño”, dijo el sheriff Brian Thomas, de la oficina del sheriff del condado de Potter.

El Departamento de Policía de Amarillo quiere que esta nueva ley capte la atención de todos y espera que reduzca la conducción bajo los efectos del alcohol.

Sargento. Carla Burr dice que el departamento arresta a varios conductores ebrios cada semana y que es el único arresto que se puede prevenir al 100 por ciento.

“No hay excusa, no hay razón, no hay una sola persona que sale a beber que no tenga la oportunidad de conseguir un viaje seguro y sobrio a casa, así que si lo estás haciendo, deberías avergonzarte de ti mismo y deberías estar mejor”, dijo el sargento. Burr, Departamento de Policía de Amarillo.

La ley dice que si alguien no puede pagar la restitución porque está encarcelado, los pagos se esperan a más tardar en el primer aniversario de la fecha de su liberación.