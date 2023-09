IRVING, Texas (TELEMUNDO CENTRAL TEXAS) - Chuck E. Cheese regalará más de 500 fiestas de cumpleaños infantiles durante su primer Chuck E. Cheese Big Day of Birthdays para celebrar la época del año con más cumpleaños.

El Gran Día de los Cumpleaños de Chuck E. Cheese se celebrará en los centros de diversión de Estados Unidos y Canadá de 6 a 7:30 p.m. el 7 de septiembre con entrada gratuita.

Durante el evento, cada centro celebrará un sorteo en directo para premiar a un afortunado ganador con un paquete gratuito de fiesta de cumpleaños Ultimate Fun para un máximo de 10 niños.

Otros cinco ganadores de cada local recibirán un cupón de descuento de $50 para la reserva de su próxima fiesta de cumpleaños, por un total de más de $300,000 en premios. Además, para aumentar la diversión en este gran día, los asistentes podrán disfrutar de una oferta especial de juegos de 30 minutos gratis de diversión All You Can Play con la compra de 60 minutos, válida durante todo el día del jueves 7 de septiembre.

Los afortunados ganadores del paquete Ultimate Fun Birthday Party recibirán juegos All You Can Play durante la fiesta de cumpleaños, un espectáculo de cumpleaños en directo con Chuck E., una experiencia de ticket blaster para la estrella del cumpleaños, dos porciones de pizza por niño, refrescos ilimitados, helado Dippin’ Dots®, montaje completo de la fiesta y una mesa reservada durante dos horas, 100 entradas E adicionales, bolsas de regalos y pizza y bebidas para los adultos que asistan a la fiesta.

“Como Capital de los Cumpleaños del Universo, nuestro primer Gran Día de Cumpleaños Chuck E. Cheese llevará la alegría de celebrar un cumpleaños en Chuck E. Cheese a 500 niños afortunados y a sus amigos en todo el país”, dijo Sean Gleason, Director de Marketing de Chuck E. Cheese. “No hay mejor manera de celebrar ese momento del año en el que más niños cumplen años que organizando una fiesta para todos nuestros entregados fans y devolviendo la alegría que nuestras fiestas de cumpleaños llevan aportando a los niños desde hace más de 45 años.”

Además, Chuck E. Cheese ha recuperado su popular promoción “Cumpleaños estrella gratis”, en la que el cumpleañero o cumpleañera celebra gratis con 12 o más invitados de pago a la fiesta de cumpleaños.

