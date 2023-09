Christian Chávez desata polémica al mostrar bandera mexicana con colores de la comunidad LGBTQ+

(TELEMUNDO ATLANTA). El cantante Christian Chávez ha desatado, sin querer, una nueva polémica luego de que mostrara la bandera mexicana con los colores de la comunidad LGBTQ+ durante un concierto de RBD.

El regreso a los escenarios por la gira del ‘Rebelde Tour’ le ha permitido a Christian Chávez, de 40 años, manifestar con orgullo su apoyo a la comunidad LGBTQ+, de la que forma parte desde que hace años se declaró homosexual ante la opinión pública.

“Gracias por escucharme y conectarse, ámense y respétense… si no lo haces tú, ¿quién?”, escribió Christian Chávez en un post de Instagram donde mostró el video del momento cuando el escenario se cubre de colores y él exhibe la bandera mexicana con los tradicionales colores del arcoíris de la comunidad LGBTQ+.

La publicación obtuvo más de 47 mil ‘likes’ y se llenó de comentarios de partidarios y detractores. “No se supone que está prohibido, no *** si no respeta su bandera, nadie lo va a hacer. Esto no es chido, con la bandera nooo”, “Agárrate porque se te va a ir México encima, está prohibido hacer eso con nuestra bandera”, “No estoy de acuerdo que saques esa bandera, la gente te quiere como eres”, “Se respeta sus ideologías y preferencias, pero no sé qué opine @segob_mx sobre la alteración a la bandera de México”, fueron algunas de las críticas.

Sin embargo, otros de sus más de 4 millones de seguidores comentaron: “Eres una representación y orgullo, gracias por ser la voz de muchos”, “El mundo es muy afortunado de tenerte. Gracias por tu mensaje y por todas las inspiraciones que has dado en el tour”, “Te amamos Christian, que hermoso verte ser tú en el escenario”, “Me siento muy afortunada por tenerte como ídolo y ejemplo. Tengo mucho orgullo de ti”.

Por otra parte, el también actor desató otro revuelo cuando vistió un traje de aparente charro, pero de color rosado, por lo que más tarde ofreció disculpas a quienes sintieron que irrespetó el distintivo traje mexicano.

