Asesinan al rapero mexicano Lefty SM frente a su casa: su último post fue un agradecimiento

(TELEMUNDO ATLANTA). El rapero mexicano Lefty SM, de 31 años, fue asesinado a balazos frente a su casa, lo que ha conmocionado a la industria del rap. En Instagram, su última publicación fue un mensaje de agradecimiento para sus fanáticos.

De acuerdo con reportes que surgieron el domingo, Juan Carlos Sauceda, nombre real de Lefty SM, fue asesinado por un grupo armado en la noche del sábado cuando estaba frente a su casa en Jalisco.

People en Español citó al sitio web Guardia Nocturna al informar que el rapero recibió dos balazos por parte de unos homicidas quienes al parecer fueron directamente a matar al artista y luego huyeron de inmediato.

Eza Mary, esposa del rapero, estaba en la casa cuando ocurrió la tragedia. En segundos, levantaron a Lefty SM, lo metieron en un auto y lo llevaron velozmente a un hospital, donde se confirmó su deceso.

Guardia Nocturna detalló que el rapero “quedó herido de un balazo en el abdomen y otro más a la altura de la cadera luego de la agresión que los criminales efectuaron delante de su pareja sentimental”.

“No me estén mandando mensajes, no quiero saber de nadie, sólo estoy teniendo un mal sueño, pellízcame mi amor, ya me quiero levantar de esta pesadilla, por favor”, escribió la esposa en Facebook.

La muerte de Lefty SM fue confirmada también por el rapero y compositor MC Davo, quien en una ‘Historia’ de Instagram expresó: “¿Cómo es posible que pase esto? No puedo creerlo, en serio, no puedo creerlo”.

El sello discográfico ‘Alzada’, al que pertenecía el artista, publicó en redes sociales: “Con profunda tristeza informamos sobre el fallecimiento de nuestro hermano Lefty SM, Juan Carlos Sauceda. Nuestro cariño, amor y oraciones están con su esposa María Isabel y sus dos hijas”.

En el perfil de Lefty SM en Instagram, donde tenía más de 1,4 millones de seguidores, su última publicación fue un mensaje de agradecimiento a sus fanáticos por las reproducciones que llevaba un reciente video: “1 millón de gracias plebes los quiero un chingo. Ahora si prendan la mostaza, @alzadaoficial”.

