Dj Gordo muestra orgulloso su lado latino en la más reciente colaboración con Maluma “Parcera”

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El DJ Gordo se siente libre y orgulloso de mostrar su lado latino como en su más reciente colaboración con Maluma, “Parcera”, que estrenaron juntos en el escenario principal de Tomorrowland.

Diamanté Anthony Blackmon, de 32 años, alias Gordo, DJ Carnage y Carnage, ocupó el puesto 25 en la lista Top 100 DJs de DJ Mag en 2022. Comenzó a mezclar hace una década, pero entonces escuchaba música más pesada y comercial en inglés.

“No enseñaba mis raíces hispanas porque en ese tiempo no conocía a muchos cantantes hispanos”, dijo. “En los últimos años, me acerqué más a la música latina y obvio porque ahora no puedes ir a ningún lado en el mundo sin que estén pegando una canción de Bad Bunny, J Balvin o Feid, Karol G”.

Su primera incursión con la música latina fue una serie de remixes no oficiales de El Alfa, la cual ha continuado con “El más chingón”, lanzada en mayo.

En el caso de Maluma, su colaboración surgió por el interés del astro colombiano en la labor de Gordo con artistas anglo.

“El año pasado vino a mi show un día y me dijo que le encantaba mi trabajo con Drake y que necesitábamos hacer un tema juntos”, señaló el DJ quien también ha sido productor de Migos, Lil Pump y Mac Miller. “Un año después hicimos como 4 o 5 canciones y la canción que nos pareció más fuerte era ‘Parcera’”.

En el video de “Parcera” incluyeron al comienzo mensajes que les enviaron por redes sociales criticando la presentación en Tomorrowland y su colaboración.

“Hay mucho hate (odio) en este mundo y tú sabes, no es algo que podemos actuar como que no pasa”, señaló Gordo, quien aclaró que en lo personal no le afecta, pero quiso incluirlos, pues “cuando alguien dice algo malo, quiero enseñar al mundo que esa gente lo dijo, porque si no lo enseñamos a la gente, ellos van a continuar sin que les pase nada”.

En realidad, mientras estaba Maluma en vivo, el público del festival se emocionó y bailó con ellos, como se puede ver en el resto del video, que acumula un millón de vistas desde su lanzamiento hace dos semanas. “A la gente le encanta”, dijo.

Gordo nació en Estados Unidos. Su madre y su abuela son de Nicaragua. Cuando tenía dos años se mudó a Guatemala y vivió ahí hasta que tenía unos ocho años y volvió a Estados Unidos para aprender inglés. “Mi primer idioma es el español”, señaló.

“Cuando me dicen de dónde soy, siempre digo Nicaragua y Guatemala, porque mi sangre es de Nicaragua, pero crecí en Guatemala”, agregó.

Gordo, quien presumió que viajó recientemente en el avión de Hello Kitty de Indonesia a Taiwán —”sólo hay cinco en el mundo. Tenía todo de Hello Kitty... era una locura”— reside en Hawái, donde lo llevó la pandemia pues vive con su abuela.

“No quería estar en una ciudad grande con mi abuelita y quería mudarme porque no sabía cuánto tiempo íbamos a estar encerrados y pues me mudé a Hawái”, apuntó. “Es muy, muy bonito, me encanta aquí, el espacio es muy relajado, es tan hermoso y la gente tan hermosa, la comida es natural”.

Señaló que no se vio directamente afectado por los incendios en Hawái porque vive en la isla más grande del archipiélago, pero consideró que es “muy triste lo que pasó”.

“Aquí en nuestra isla, donde vivo yo, el problema que tenemos es el volcán y terremotos. Hay como seis terremotos cada día, pero son pequeñitos”, dijo. “Si la lava viene y se lleva la casa no podemos hacer nada”.

El DJ se presentó como Carnage en el EDC México en 2017. Dijo que le gustaría regresar a ese festival de la capital mexicana. Gordo publicó en diciembre un set desde Acapulco que se puede ver en YouTube. “Me encanta México”, dijo.

Para fin de año planea lanzar un álbum con mucha música nueva de diferentes géneros y colaboraciones con otros artistas.

Por ahora le gusta hacer bailar a la gente con la música en español. “Ese es mi sueño, lo voy a hacer hasta el último día en este mundo”.

