Nuevos eliminados de Los 50 dejan solo 19 participantes en competencia: ¿Quiénes salieron esta semana?

El sorprendente programa televisivo, Los 50 de Telemundo, ha entrado en su séptima semana con un giro inesperado. De las 50 personalidades que ingresaron a la prestigiosa finca de El León, solo 19 continúan compitiendo por el generoso premio de $350,000 dólares.

Hasta el 21 de agosto, un total de 25 famosos residían en la finca. Sin embargo, Dania y Manelyk fueron excluidas por decisión de sus compañeros. A pesar de esto, El León modificó las reglas del juego y permitió que Manelyk volviera a la competencia, dejando un total de 24 participantes en juego.

Los 50, eliminados del 24 de agosto: ¡Sólo una participante abandonó la hacienda!

Las estrellas del reality que enfrentaron la posibilidad de ser eliminadas, después de ser nominadas por sus colegas el pasado jueves 24 de agosto, fueron Potro, Bebshita, Brandon y Karely. Además, otro grupo se unió a la lista al no superar los desafíos del mismo día.

Pero, luego de quedar en riesgo de expulsión y no recibir suficientes votos a su favor, la única concursante que se vio obligada a abandonar la finca de El León fue Karely López Castro, la campeona mexicana de boxeo.

Eliminados de los 50 del 29 de agosto: ¿Quiénes dejaron la competencia?

Por otro lado, en la noche del 29 de agosto, tres participantes dejaron el reality show Los 50 de Telemundo.

En esta ocasión, los concursantes en peligro fueron Isa Castro, Suavecito, Macky Arenas, Julio Ron, Lorenzo Méndez y José Ramos. No obstante, la mayoría de los participantes optaron por votar en contra de Julio, José y Suavecito para su eliminación, siendo estos los últimos eliminados de los 50.

Se intensifican los conflictos mientras quedan menos participantes

Una de las rivalidades que quedó claramente expuesta durante la última etapa de eliminación fue la enemistad entre José y Manelyk. Al enterarse de que sería uno de los eliminados, José no contuvo sus palabras y le expresó directamente a Manelyk que era “una manzana podrida”.

“Manelyk, eres la fruta podrida de la casa y lo seguirás siendo. Espero que pronto te saquen de acá y que vean tu corazón como realmente es, un corazón sucio”, le dijo José a Manelyk antes de abandonar la hacienda.

Y después de la estrategia que Julio Ron tramó en los días recientes, la cual causó molestia entre varios concursantes, se esperaba que el presentador quedara eliminado de la competencia.

“Yo disfruté este juego como no tienen idea, desde el día uno hasta hoy. Me voy muy feliz porque sé que he dado a cada uno de ustedes, qué he aportado al juego. No hay buenos ni malos, solamente estamos jugando, no tomemos esto personal”, declaró Julio Ron.

Vale la pena mencionar que Julio Ron y Rey Grupero quedaron involucrados en un fuerte conflicto después de que el presentador le revelara a Potro Caballero que Rey Grupero estaba difundiendo la idea de que “no se podía confiar en él”. Esto desencadenó una intensa discusión entre los tres, que casi termina a los golpes.

Si deseas estar al tanto de todos los detalles de este reality, ¡no te pierdas los episodios de Los 50, de lunes a viernes a las 7PM/6C, en exclusiva por Telemundo!

