Un hijo secuestrado al nacer abraza a su madre biológica por primera vez

WASHINGTON (AP) - “Hola, mamá”. Lo que parece un saludo anodino entre madre e hijo fue en este caso todo lo contrario.

Hace 42 años, los médicos de un hospital le quitaron a María Angélica González a su hijo de los brazos justo después de nacer y más tarde le dijeron que había muerto. Ahora, se encuentra con él cara a cara en su casa de Valdivia, Chile.

“Te quiero mucho”, le dijo Jimmy Lippert Thyden a su madre en español mientras se abrazaban entre lágrimas.

“Me dejó sin aliento. ... Me sentí sofocado por la gravedad de este momento”, dijo Thyden a The Associated Press en una videollamada tras el reencuentro. “¿Cómo se puede abrazar a alguien de una manera que compense 42 años de abrazos?

Su viaje para encontrar a la familia biológica que nunca conoció comenzó en abril, después de leer noticias sobre adoptados nacidos en Chile que se habían reunido con sus parientes biológicos con la ayuda de la organización chilena sin ánimo de lucro Nos Buscamos.

La organización descubrió que Thyden había nacido prematuramente en un hospital de Santiago, la capital de Chile, y había sido colocado en una incubadora. A González le dijeron que abandonara el hospital, pero cuando volvió a buscar a su bebé, le dijeron que había muerto y que se habían deshecho de su cuerpo, según el expediente del caso, que Thyden resumió a la AP.

“El papeleo que tengo de mi adopción dice que no tengo parientes vivos. Y en los últimos meses me he enterado de que tengo una mamá y tengo cuatro hermanos y una hermana”, dijo Thyden en la entrevista desde Ashburn, Virginia, donde trabaja como abogado penalista representando a “gente que se parece a mí” y que no puede permitirse un abogado.

Dijo que el suyo era un caso de “adopción falsificada”.

Nos Buscamos estima que decenas de miles de bebés fueron sustraídos a familias chilenas en las décadas de 1970 y 1980, basándose en un informe de la Policía de Investigaciones de Chile que revisó los pasaportes en papel de niños chilenos que salieron del país y nunca regresaron.

“La verdadera historia es que estos niños fueron robados a familias pobres, a mujeres pobres que no sabían. No sabían cómo defenderse”, afirmó Constanza del Río, fundadora y directora de Nos Buscamos.

El tráfico de niños coincidió con muchas otras violaciones de los derechos humanos que tuvieron lugar durante los 17 años de reinado del general Augusto Pinochet, que el 11 de septiembre de 1973 encabezó un golpe de Estado en Chile para derrocar al presidente marxista Salvador Allende. Durante la dictadura, al menos 3.095 personas fueron asesinadas, según cifras del gobierno, y decenas de miles más fueron torturadas o encarceladas por motivos políticos.

En los últimos nueve años, Nos Buscamos ha organizado más de 450 reuniones entre personas adoptadas y sus familias biológicas, explica Del Río.

Otras organizaciones sin fines de lucro realizan una labor similar, como Hijos y Madres del Silencio en Chile y Connecting Roots en Estados Unidos.

Nos Buscamos colabora desde hace dos años con la plataforma de genealogía MyHeritage, que proporciona kits gratuitos de pruebas de ADN a domicilio para su distribución entre los adoptados chilenos y las presuntas víctimas del tráfico de menores en Chile.

La prueba de ADN de Thyden confirmó que era 100% chileno y lo conectó con un primo hermano que también utiliza la plataforma MyHeritage.

Thyden envió al primo sus documentos de adopción, que incluían la dirección de su madre biológica y un nombre muy común en Chile: María Angélica González.

Resulta que su primo tenía una María Angélica González por parte de madre y le ayudó a hacer la conexión.

Pero González no le cogió el teléfono hasta que le envió una foto de su mujer y sus hijas.

“Entonces se rompió la barrera”, dice Thyden, que envió más fotos de la familia estadounidense que lo adoptó, de su época en los marines estadounidenses, de su boda y de muchos otros momentos memorables de su vida.

“Intentaba poner un broche de oro a 42 años de una vida que le fue arrebatada. Nos la arrebataron a los dos”, dijo.

Viajó a Chile con su mujer, Johannah, y sus dos hijas, Ebba Joy, de 8 años, y Betty Grace, de 5, para conocer a su familia recién recuperada.

Al entrar en casa de su madre, Thyden fue recibido con 42 globos de colores, cada uno de los cuales significaba un año de tiempo perdido con su familia chilena.

“Reventar esos globos te da poder, te da poder estar allí con tu familia para hacer inventario de todo lo que se ha perdido”, dijo.

Thyden recuerda la respuesta de su madre biológica al saber de él: “Mijo (hijo) no tienes ni idea de los océanos que he llorado por ti. Cuántas noches he pasado en vela rezando para que Dios me dejara vivir lo suficiente para saber qué te pasó”.

González declinó ser entrevistada para este reportaje.

Thyden, junto con su mujer y sus hijas, visitó el zoológico de Santiago, donde su familia estadounidense lo llevó por primera vez tras la adopción. Esta vez su guía fue su hermana biológica.

De vuelta en casa de González, Thyden se dio cuenta de que él y su madre comparten el amor por la cocina.

“Mis manos están en la misma masa que mi mamá”, dijo mientras hacían empanadas fritas juntos. Se comprometió a seguir utilizando la receta familiar para mantenerse conectado con su familia y su cultura.

Thyden dijo que sus padres adoptivos lo apoyaron en su viaje para reunirse con sus familiares extraviados, pero fueron “víctimas involuntarias” de una red de adopción ilegal de gran alcance y están luchando con la realidad de la situación.

“Mis padres querían una familia, pero nunca la quisieron así”, afirma. “Ni extorsionando a otro, ni robando a otro”.

A través de un portavoz, sus padres se negaron a hacer ningún comentario.

Aunque Thyden logró reunirse con su familia biológica, reconoce que la reunificación podría no ir tan bien para otras personas adoptadas.

“Podría haber sido una historia mucho peor”, dijo. “Hay gente que descubre detalles realmente desafortunados sobre su origen”.

Durante su estancia en Chile, Thyden y del Río se reunieron con uno de los siete investigadores que trabajan para resolver miles de casos de adopciones falsificadas como el suyo.

“No queremos dinero, sólo queremos el reconocimiento humano de que esta cosa horrible sucedió en Chile y el compromiso de que esto no va a seguir sucediendo en el futuro”, dijo del Río. “Estamos intentando marcar la diferencia. No sólo con Jimmy y su familia sino que queremos hacerlo, el cambio, en el país”.

Thyden también se reunió con Juan Gabriel Valdés, embajador de Chile en Estados Unidos, para que el gobierno reconociera la omnipresencia del sistema de adopción.

Afirmó que no existía ningún mecanismo, financiero o de otro tipo, para ayudar a los adoptados chilenos en sus esfuerzos por visitar su país de origen. Contó que vendió un camión para pagar los billetes de avión y otros gastos de su familia.

“La gente tiene que poder decidir... cuál va a ser su nombre, cuál va a ser su nacionalidad. Deben tener acceso a ambos”, afirmó. “Deberían tener todos los derechos y privilegios de un ciudadano chileno porque esto es algo que les ocurrió, no que ellos eligieron”.

La embajada chilena en Washington no devolvió una solicitud de comentarios.

