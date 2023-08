El emotivo gesto de Karol G con una niña durante concierto

(TELEMUNDO GRAY NEWS) - La cantante Karol G tuvo un conmovedor gesto con una niña quien estaba en el concierto que ofreció recientemente en el Hard Rock Stadium de Miami como parte de su ‘Mañana Será Bonito Tour’.

La llamada ‘Bichota’ notó que una pequeña, al parecer no mayor de 5 años, estaba en el público junto a su madre coreando sus canciones, por lo que decidió subirla al escenario, lo que desató la algarabía de la audiencia.

De acuerdo con videos que circulan en redes sociales, Karol G le preguntó el nombre a la niña y, al contestar, le pidió a la audiencia que la ovacionara. En medio de la tarima, la pequeña mencionó que su tema favorito era ‘No me vuelvas a llamar’. Después, la artista comentó: “Está temblando, mamá. Ella estaba desde abajo que si la subía, que quería cantar…”.

Acto seguido, Karol G expresó: “Ok, vamos a cantar juntas un pedacito”. Aunque tímida al estar ante una multitud, la niña se armó de valor y cantó un pedacito con la colombiana.

Hace unos días, la artista no logró contener la emoción al ver abarrotado el estadio Rose Bowl de Los Ángeles, en California, en otro concierto, por lo que estalló en llanto delante de todos.

“Siempre me preguntaba cómo iba a ser posible llegar a esto, y yo sé que dicen que yo soy una llorona, pero a mí no me importa. Miren ustedes esto”, manifestó la cantautora de 32 años, según videos que circularon también en redes sociales.

Agregó: “Yo les voy a agradecer toda la vida que me den este momento a mí, a mi familia que me está acompañando en este tour, a mis amigos”.

En el concierto hubo varias caras famosas, como la de Sofía Vergara, Alicia Keys, Selena Gómez y Becky G, quien subió al escenario para entonar ‘Mamiii’ con Karol G.

