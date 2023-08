Cazzu y Nodal posan en atrevida foto que genera revuelo

(TELEMUNDO GRAY NEWS) - La rapera argentina Cazzu y el cantante de regional mexicano Christian Nodal posaron en una candente fotografía que ha generado un revuelo entre los fanáticos que los defienden y quienes consideran que la imagen está muy subida de tono para ser publicada.

En Instagram, Cazzu publicó recientemente cuatro imágenes, pero la primera fue la que más llamó la atención entre sus más de 12 millones de seguidores. En la íntima imagen, la cantante embarazada se mostró aparentemente solo con una camiseta, sentada sobre Nodal, quien está con el torso descubierto en la cama.

La foto desató una polémica en los usuarios sobre si es adecuado o no publicar ese tipo de imágenes, y algunos han comentado en el mismo post: “Vulgar como siempre”, “Me encanta que demuestren que la sensualidad y la pasión en una pareja no se tiene que perder por un embarazo. Ayuden a ese bebé a salir. Jajaja”, “Es como festejar ya cualquier escena porno. Pero a las personas les parece bien esto y admirable”, “Tienen que subir cosas de su intimidad, eso es para ellos dos, o es para que vea que son felices, para serlo no es necesario compartirlo”, “Muero de amor con esa pancita”.

Cazzu y Nodal están esperando a su primer bebé, quien estaría por nacer a más tardar en septiembre, aunque no se ha revelado la fecha exacta.

En julio, Cazzu respondió a las críticas que suele recibir por su contenido. A través de un post fijado en su perfil, manifestó: “Soporten. Son ilusos si piensan que yo no sé lo que genera en la gente una cosa tan simple. Los hago caer en la trampa de su propia mente y de una cultura que tiene mucho que decir de mujeres y más de madres. Me espero lo peor de sus opiniones y también lo mejor, lo hago sin ánimos de agradar a todo el mundo. Sólo a mi gente”.

A su vez, agregó: “Son conejillos de india para mí las personas que jamás han escuchado una canción mía y menos la han entendido. Mi música es obscena señora, es rebelde y habla de sexo. Para ustedes todo esto debería ser santo y tierno, para mi no. Mi bebé está a salvo, no se preocupen. Mi bebe sabrá antes que ustedes que los bebés se hacen cog*%{%{ndo y las embarazadas también jaja”.

