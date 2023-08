El presupuesto de la ciudad de Midland podría aumentar los impuestos

MIDLAND, Texas (KTLE) - El Consejo Municipal de Midland aprobó el presupuesto para el año fiscal 2023-24. Este presupuesto incluye mejoras para la infraestructura y las instalaciones de la ciudad, pero, podría venir con un aumento de impuestos.

“No me siento cómodo con las tasas de 353, que es un 7.4% por encima de la tasa de ingresos no nuevos. No me siento cómodo poniendo mi mano en los bolsillos de los contribuyentes para los últimos centavos”, dijo el Concejal de Midland en General, Dan Corrales.

La mayoría de los miembros del consejo de la ciudad acordaron que ser demasiado conservador podría tener un efecto negativo en el futuro consejo de la ciudad y los residentes de Midland.

Es por eso que la mayoría de ellos acordaron aumentar la tasa de impuestos.

Sin embargo, la ciudad anunció recientemente que este mes los ingresos por impuestos sobre las ventas alcanzó un récord de $6.6 millones de dólares.

Lo que llevó a algunos miembros del consejo a no estar de acuerdo con el aumento.

“Los más de 6 millones de dólares que acaban de entrar, se esperaba que estuviéramos por encima de 11 millones de dólares. Ese impuesto sobre las ventas proviene de personas que no sólo viven en Midland, sino también de personas que nos visitan. Por lo tanto, si podemos ayudar a dar a la gente que vive en Midland un poco de un recorte de impuestos, eso es lo que me eligieron para hacer y tengo que escuchar a la gente que votó por mí “, dijo Corrales.

El fondo general total es un poco más de $168 millones de dólares.

53% del presupuesto total se destina a los Departamentos de Bomberos y Policía de Midland.

Algunos de los miembros del consejo dicen que se pueden hacer recortes.

“El impuesto de ventas no es una fuente de ingresos de recaudación fiable como lo es el impuesto sobre bienes raíces para la ciudad. Y si dependemos de una fuente de ingresos poco fiable para equilibrar nuestro presupuesto, tenemos que asegurarnos de que no nos falte nada”, declaró la Alcaldesa de Midland, Lori Blong.

El 47% restante se destina a servicios comunitarios, ingeniería, servicios de desarrollo, servicios generales y otros.

Algunas de las otras prioridades recomendadas fueron hacer de Midland una ciudad de primera clase en el oeste de Texas, utilizar los fondos para crear un equipo municipal de alto rendimiento y crear una economía fuerte con más empleos de calidad.

La discusión de hoy no fue una decisión oficial, la ciudad seguirá estudiando si hay otras áreas donde los recortes se pueden hacer para evitar el aumento de la tasa de impuestos..

Derechos de Autor KTLE 2023. Todos los Derechos Reservados.