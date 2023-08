Apuñalan al rapero Blueface en un gimnasio (Video)

(TELEMUNDO ATLANTA) - El rapero Blueface, de 26 años, fue apuñalado durante un enfrentamiento en un gimnasio en Los Ángeles, California.

El propio rapero compartió un video del suceso el miércoles en Instagram, donde posee más de dos millones de seguidores.

En las imágenes captadas por una cámara de seguridad, se observa a Blueface, también boxeador aficionado, usando guantes de boxeo mientras practicaba en el gimnasio con su entrenador personal David Kaminsky para una próxima pelea.

Entonces, un hombre vestido con una camiseta blanca y jean celeste, entra al sitio con un perro Rottweiler y comienza un altercado con Blueface, reseñó Metro.

El entrenador del rapero intenta interponerse entre los dos mientras el altercado verbal comienza a intensificarse. En segundos, el rapero, cuyo nombre real es Johnathan Jamall Porter, comienza a golpear al hombre que luego saca algo de su bolsillo, que se cree que es un cuchillo.

Sin embargo, el video se corta antes de que ocurriese el apuñalamiento.

En la descripción del post, Blueface manifestó: “No podré pelear el 14 de octubre debido a una lesión, no tendré tiempo suficiente para curarme. No digan que me agaché, hermano, (él) vino con un perro y un cuchillo a las 10 am”.

En sus historias de Instagram, agregó: “Él entra como en ‘boogie man’… Sólo una herida en la pierna, muchachos, estoy bien. No tienen que hacer estallar mi teléfono ni nada por el estilo”.

Luego compartió una foto muy gráfica de la herida en su pierna, que todavía estaba ensangrentada debajo del vendaje, mencionó Metro.

De acuerdo con TMZ, el entrenador Kaminsky afirmó que el hombre no identificado, apenas entró al gimnasio, le dijo a Blueface: “Te voy a matar”.

Los paramédicos atendieron a Blueface en el sitio, pero se reportó que sus heridas no ponían en peligro su vida.

Según Metro, el rapero se ha convertido en una figura controvertida en las redes sociales debido a su relación muy tumultuosa con la influencer Chrisean Rock. Se informa que la pareja intermitente, que actualmente espera su primer bebé juntos, tuvo altercados físicos entre sí, algunos de los cuales se han publicado en Internet.

Se cree que Chrisean tiene alrededor de 24 semanas de embarazo, mientras que Blueface ya es padre de dos hijos, un niño y una niña, con su ex Jaidyn Alexis.

El rapero lanzó su sencillo debut ‘Respect My Cryppin’ en 2018, pero se volvió viral cuando apareció en el remix Thotiana junto a YG y Cardi B.

