Lionel Messi y el Inter Miami disputarán la semifinal de la Lamar Hunt U.S. Open Cup ¡Disfrútala por Telemundo!

En una etapa de semifinales, el torneo Lamar Hunt U.S. Open Cup está preparado para recibir al Inter Miami tras coronarse como campeón en la Leagues Cup 2023. Sin duda, la reciente conquista ha sumido al Inter Miami en un estado de euforia y satisfacción, pero el equipo liderado por Lionel Messi sabe que no hay tiempo para descansar en los laureles.

Apenas un mes después de su llegada al equipo, Leo Messi está a punto de acercarse aún más a otro título: la U.S. Open Cup o copa USOC. De conseguir la victoria, marcaría el segundo trofeo en la vitrina del club y el primero en la historia del jugador argentino durante su trayecto de fútbol en Estados Unidos.

La emoción es palpable mientras Lionel Messi y el Inter Miami se preparan para enfrentar a FC Cincinnati en las semifinales de la Lamar Hunt U.S. Open Cup. Este enfrentamiento de alto voltaje será transmitido en vivo a través de Telemundo, lo que brindará a los fanáticos la oportunidad de disfrutar de cada momento lleno de acción.

Lamar Hunt U.S. Open Cup: el clásico torneo de fútbol en Estados Unidos

La Lamar Hunt U.S. Open Cup, así llamada en honor al visionario del fútbol estadounidense, Lamar Hunt, se establece como el torneo de fútbol más antiguo en los Estados Unidos, con sus raíces que se remontan a la temporada 1913-14.

Organizada por la Federación de Estados Unidos, la competición reúne a más de 100 equipos afiliados, incluidos los clubes de la MLS, así como otros equipos profesionales y de nivel amateur. En el formato del torneo equipos de diversas categorías compiten por la gloria, lo que añade un elemento de incertidumbre y anticipación a cada partido.

Inter Miami vs FC Cincinnati: ¿Cómo llegan los equipos a la semifinal?

En la carrera hacia la semifinal de la Lamar Hunt U.S. Open Cup por Telemundo, el Inter Miami ha dejado una impresión duradera y el FC Cincinnati no se ha quedado atrás en victorias.

El equipo de Messi derrotó al Nashville en los octavos de final, un equipo al que también vencieron en la final de la Leagues Cup, y luego superaron al Birmingham Legion FC, de la segunda división, en los cuartos de final, llegando con éxito a la semifinal de la Lamar Hunt.

FC Cincinnati también ha demostrado su valía al eliminar a los New York Red Bulls y a los Pittsburgh Riverhounds SC, por lo que ahora deberá enfrentar a Lionel Messi y el Inter Miami en el camino hacia la U.S. Open Cup.

¿Cuándo es la semifinal de la Lamar Hunt U.S. Open Cup, Inter Miami vs FC Cincinnati?

El choque entre el equipo de Lionel Messi y los “Orange and Blue” de Cincinnati está programado para el 23 de agosto a las 19:00 horas, hora del Este, en el impresionante TQL Stadium, con capacidad para albergar a 26,000 espectadores y podrás disfrutarlo en vivo por Telemundo.

Los aficionados al fútbol podrán disfrutar de un festín doble el mismo día, ya que a las 21:30, a través de Universo, podrán presenciar la otra semifinal. En este emocionante encuentro de fútbol en Estados Unidos, el Houston Dynamo se enfrentará al Real Salt Lake en el Shell Energy Stadium.

¡No te pierdas la emoción y los encuentros camino a la copa USOC!

La anticipación crecerá hasta alcanzar su punto máximo con la gran final, donde los vencedores de las semifinales de la Lamar Hunt U.S. Open Cup competirán por el título el próximo domingo 27 de septiembre.

Para garantizar que nadie se pierda la acción, los tres partidos estarán disponibles para su visualización en la plataforma Peacock.

El emocionante torneo Lamar Hunt U.S. Open Cup y el partido de semifinal Inter Miami vs FC Cincinnati ofrecerán una dosis alta de emoción, rivalidad y habilidades de clase mundial, hacia la búsqueda del título U.S. Open Cup.

