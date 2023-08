El emotivo mensaje de Maribel Guardia a Luis Ángel ‘El Flaco’ por la muerte de su hija

(TELEMUNDO ATLANTA). La actriz Maribel Guardia envió un emotivo mensaje al cantante Luis Ángel ‘El Flaco’ luego de que él retomase sus conciertos tras la muerte de su hija María Fernanda.

El antiguo cantante de Los Recoditos publicó en redes sociales un video de una reciente presentación donde mencionó que a pesar del dolor que siente luego de que su hija se ahogara, debía continuar su trabajo.

“Yo siempre había escuchado esta frase que dice así: ‘El show debe continuar’, pero no lo entendía porque nunca me había pasado algo tan cab*ón como lo que me acaba de pasar. Pero digo yo que mi gente no tiene la culpa”, se le escuchó decir en el video difundido en Instagram.

“Al contrario, (los fans) son personas que me aman, que me quieren y están conmigo. El dolor es fuerte, no quisiera que nadie de ustedes lo experimentaran”, agregó.

El post se llenó de comentarios de seguidores y amigos, entre ellos el de Maribel Guardia, quien también perdió a su hijo este año, el cantante Julián Figueroa.

“Dios está contigo y nuestros ángeles en el cielo”, escribió la también cantante en la publicación.

En abril, cuando murió Julián Figueroa, de 28 años, Luis Ángel ‘El Flaco’ manifestó su solidaridad con Maribel Guardia y en una entrevista en el programa ‘Hoy Día’ llegó a decir: “No le tengo miedo a morir, sí me da miedo que muera un familiar mío, alguien que amo, que quiero mucho. Te voy a ser muy sincero, creo que lo que más miedo me da de todo, de cualquiera que se pueda morir de mis familiares, son mis hijos”.

Te puede interesar:

Derechos de autor 2023 Gray Media Group. Reservados todos los derechos.