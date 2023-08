RBD estrena canción ‘Cerquita de ti’ a tan solo días de arrancar su gira

(TELEMUNDO ATLANTA). La famosa agrupación mexicana RBD estrenó la canción ‘Cerquita de ti’ a tan solo unos días de comenzar en Texas la esperada gira del reencuentro a partir del 25 de agosto.

RBD regresará a los escenarios luego de 15 años de ausencia, por que la fanaticada está sumamente emocionada por volver a ver cantar juntos a Dulce María, Christopher Uckermann, Christian Chávez, Maite Perroni y Anahí.

Recientemente, RBD sorprendió al público al presentar en su canal en YouTube el tema ‘Cerquita de ti’, que probablemente forme parte del ‘Soy Rebelde Tour’ en el que efectuarán 30 presentaciones entre Estados Unidos, Colombia, Brasil y México.

Hasta este lunes, el nuevo sencillo ya tenía más de 388 mil reproducciones en la mencionada plataforma, donde algunos fanáticos han comentado: “Lo que sentimos es tan real, y el final jamás será el final, y RBD de hecho terminará sólo cuando el último corazón rebelde deje de latir. Ya me sé esta canción de memoria y ya es una de mis favoritas, el amor que sentimos por ustedes va creciendo y no se irá jamás”, “Finalmente una división vocal justa. Maite y Ucker iniciando la música ya es algo es hermoso”, “Esta canción es un consuelo a todos los que no lograremos ir al concierto, pero escuchen, siempre estarán cerquita de nosotros, en nuestros corazones”.

Hace poco, Anahí se mostró conmovida al escuchar en público otro tema nuevo titulado ‘Solo te pido’, escrito por León Leiden, de 24 años, quien compartió el video del momento en TikTok, donde se hizo viral.

En el video, el joven compositor conversó con Anahí y su esposo Manuel Velasco sobre el tema que creó y le propuso a RBD. Él mencionó que la artista fue la primera en escuchar la canción y quedó encantada, por lo que aceptó grabarla.

Te puede interesar:

tee

Derechos de autor 2023 Gray Media Group. Reservados todos los derechos.