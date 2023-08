Fijan fianza de 200,000 dólares a expresidente Trump

ATLANTA (AP) — Juez fija fianza de 200,000 dólares a expresidente Donald Trump en caso sobre intento de anular resultado de elecciones de 2020.

Trump confirma que no asistirá a los debates de las primarias republicanas

Trump confirmó el domingo que no asistirá al primer debate de las primarias presidenciales republicanas previsto para el miércoles, ni a otros debates programados.

“El público sabe quién soy y la exitosa presidencia que tuve”, publicó Trump en su red social Truth Social. “Por lo tanto, ¡no asistiré a los debates!”. Su portavoz no aclaró de momento si el exmandatario planea no acudir a todos los debates de las primarias o sólo a los que ya han sido programados.

El expresidente y favorito en las primarias republicanas había dicho durante meses que no veía ninguna ventaja en acompañar a sus rivales del Partido Republicano en el escenario cuando se reúnan por primera vez en Milwaukee el miércoles, dada la ventaja dominante que él tiene en la contienda. Y le había especificado claramente a aquellos con los que había hablado en los últimos días que su opinión no había cambiado.

“¿Por qué iba a permitir que personas que llevan el 1% o 2% y 0% (de popularidad) me estén golpeando con preguntas toda la noche?”, dijo en una entrevista en junio con el conductor de Fox News Bret Baier, que será el moderador. Trump también ha criticado repetidamente a Fox, anfitriona del evento en horario de máxima audiencia del 23 de agosto, insistiendo en que es una “cadena hostil” que cree que no lo tratará con imparcialidad.

Trump ha estado sopesando varias opciones para emitir un programa a la misma hora que el debate, incluido el conceder una entrevista con el ex conductor de Fox News Tucker Carlson, que ha estado presentando un programa en el sitio web que solía llamarse Twitter. Carlson fue visto en el club de golf de Trump en Bedminster, Nueva Jersey, antes del anuncio, según una persona al tanto de la visita que habló a condición de guardar el anonimato porque no estaba autorizada a declarar sobre ello. El New York Times informó el sábado que la entrevista que se emitirá el miércoles ya ha sido grabada.

“No podemos confirmarlo ni desmentirlo; permanezcan atentos”, dijo Steven Cheung, portavoz de Trump.

La idea había sido una de varias alternativas que Trump había planteado en conversaciones en las últimas semanas. Entre ellas figuraba la posibilidad de presentarse en Milwaukee en el último momento, o asistir pero quedarse sentado entre el público y ofrecer comentarios en vivo en su sitio Truth Social. También había hablado sobre la posibilidad de llamar a diferentes redes para atraer a los espectadores del debate, o llevar a cabo un mitin en su lugar.

Una persona al tanto había dicho horas antes el domingo que Trump y su equipo no le han notificado al Comité Nacional Republicano sobre sus planes.

